(AMP) Digi dispara sus pérdidas en España hasta 14,5 millones en primer semestre, pero confirma previsiones

El consejero delegado de DIGI, Marius Varzaru (d), durante la celebración del tradicional acto del toque de campana con motivo del debut de la compañía de telecomunicaciones Digi en la Bolsa española, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). Este aconte - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los números rojos de un millón de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la presentación de sus resultados financieros preliminares.

La compañía, que debutó en la Bolsa española el pasado 16 de julio, alcanzó una cifra de facturación de 515 millones de euros hasta junio, un 15,7% más que los 445 millones de euros ingresados en la primera mitad de 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 119,8 millones de euros en el primer semestre de 2026, frente a los 82,7 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 44,9%.

Por su parte, el Ebitda ajustado, excluyendo los arrendamientos operativos, alcanzó los 104,1 millones de euros, un 47,9% más que los 70,4 millones de euros contabilizados un año antes.

PREVISIONES PARA 2026

Digi ha reiterado sus previsiones para 2026, dado que todos los componentes de su guía evolucionan conforme a lo previsto.

En ese sentido, la compañía prevé ingresar entre 1.040 y 1.085 millones de euros este año y, al cierre de junio, ya había facturado 515 millones de euros, de los que 263 millones correspondieron al segundo trimestre.

SALIDA A BOLSA EL PASADO 16 DE JULIO

En la presentación remitida por la 'teleco' este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se recuerda que, el 16 de julio de 2026, Digi Spain Telecom comenzó a cotizar en las Bolsas españolas con una valoración inicial de 1.600 millones de euros, a un precio de 5,60 euros por acción.

La operación representó entre el 17,6% y el 20,2% del capital social de la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, en función de la ejecución de la opción de sobreasignación ('green shoe').

El componente primario de la operación generó unos ingresos netos de 134 millones de euros, que financiarán en parte el plan de negocio de Digi en España, al tiempo que permitirán mantener un nivel conservador de apalancamiento neto.

La oferta recibió una demanda varias veces superior a la oferta disponible, "lo que demuestra el fuerte respaldo de inversores institucionales nacionales e internacionales de reconocido prestigio", ha destacado la empresa.

La salida a Bolsa de Digi Spain Telecom ha incrementado, tal y como ha explicado, "el reconocimiento y la visibilidad de la marca, además de ofrecer a los actuales y nuevos grupos de interés la posibilidad de participar en la historia de crecimiento y creación de valor de la compañía".