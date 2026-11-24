El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participan en un acto de precampaña en Málaga. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Sevilla para cerrar la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre, un acto en el que estará acompañado por el presidente andaluz, Juanma Moreno. Antes de viajar a la capital andaluza, tendrá agenda en la provincia de Barcelona, según han informado fuentes del partido.

Se trata de la primera y única visita de Feijóo a Andalucía en los 15 días oficiales de campaña electoral, en los que ha recalado en Madrid, Galicia, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia.

El líder del PP sí que acudió a Andalucía en precampaña, con un gran acto que reunió a unas 6.000 personas el 8 de noviembre en Málaga, uno de los principales bastiones del PP andaluz. Allí se comprometió a revisar el transporte ferroviario "palmo a palmo" para que "vuelva la seguridad" si llega al Palacio de la Moncloa.

Ahora Feijóo volverá a Sevilla para poner el broche final a la campaña. El objetivo fundamental del PP es ganar por primera vez en la democracia en la provincia de Sevilla, donde siempre el PSOE ha sido la primera fuerza en generales, según recordó esta semana el presidente andaluz. "Yo aspiro a que se produzca por primera vez", aseguró Moreno, que cree que "no es bueno ni saludable que durante casi 50 años no haya habido alternancia" en esta provincia.

ANDALUCÍA ES LA CCAA QUE MÁS ESCAÑOS REPARTE: 60

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España y, por lo tanto, la que más escaños reparte, con 60 diputados. Hace tres años eran 61 pero Cádiz ha perdido un escaño y ha pasado de 9 a 8 representantes en la Cámara Baja. Por detrás de Andalucía están Cataluña, con 48; la Comunidad de Madrid con 38 y Comunidad Valenciana con 33.

En las elecciones generales de julio de 2023, el PP fue la fuerza más votada en Andalucía, con 25 escaños, seguida del PSOE, que cosechó 21 diputados. Los 'populares' ganaron en todas las provincias, salvo en Sevilla, donde quedaron en primer lugar los socialistas.

CUATRO PROVINCIAS ANDALUZAS EN LAS QUE BAILA UN ESCAÑO

Moreno pronosticó este lunes que su partido volverá a ser el más votado en Andalucía en las elecciones del 29 de noviembre, lo que supondría la quinta "victoria electoral consecutiva" en la comunidad.

Además, el presidente andaluz admitió que en estos momentos hay cuatro provincias, entre las que mencionó a Sevilla, Málaga y Cádiz, donde se disputa o "baila" un escaño. Por eso, Feijóo ha elegido Andalucía para su mitin de cierre, con el objetivo de atraer a más votantes y convencer a los que están indecisos.

Moreno se mostró convencido de que el pacto de gobierno que alcanzó con Vox tras los comicios autonómicos del pasado mes de mayo no supondrá "desgaste o castigo" por parte del electorado. Y ante las críticas de Vox al PP por hacer un llamamiento al voto útil, indicó que nadie debería enfadarse porque unas elecciones son una "confrontación electoral" en la que se confrontan proyectos, modelos e intentan convencer. "Por tanto, claro que apelamos al voto útil", resaltó.

POR LA MAÑANA VIAJARÁ A CATALUÑA

Por la mañana, antes del cierre de Sevilla, el presidente del Partido Popular viajará a la provincia de Barcelona para celebrar otro acto de campaña junto al PPC con el objetivo de mejorar su representación, según han informado fuentes de su equipo.

En las generales de 2023, el partido logró seis escaños en Cataluña (cinco en Barcelona y uno en Tarragona), y se quedó sin representación en dos provincias: Lleida y Girona. Ahora intenta revertir esos resultados para conseguir escaño en las cuatro circunscripciones.

En 'Génova' son conscientes de que Cataluña también es clave en la carrera hacia Moncloa. Feijóo ya eligió Badalona (Barcelona) para abrir la campaña junto al alcalde del municipio y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol. Además, el lunes 16 de noviembre también recaló en Lleida para otro acto de campaña.

Por lo tanto, el jefe de la oposición ha elegido para cerrar la campaña electoral dos autonomías que son clave por el número de diputados que permite obtener en el Congreso.