La AN rechaza suspender el juicio de la 'Operación Kitchen' y la imputación de Cospedal que pedía el PSOE

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (i) y su número dos, Francisco Martínez (2d), durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid. - Pool

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen' ha rechazado la suspensión del juicio oral que habían solicitado las defensas por supuestos defectos en el proceso de instrucción de la causa, así como la imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, como había pedido el PSOE, que ejerce la acusación popular.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio de la operación 'Kitchen', el presunto operativo orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiera afectar a dirigentes del partido, en el que están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros mandos policiales.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía, los magistrados han desestimado las cuestiones previas planteadas por las defensas, que habían pedido la suspensión del juicio esgrimiendo motivos como la falta de competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar los hechos, la prórroga "injustificada" del secreto de sumario o la falta de conexión, a su juicio, entre la pieza 'Kitchen' y el 'caso Tándem', el nombre de la macrocausa relacionada con Villarejo.

El tribunal también ha denegado la anulación de audios supuestamente grabados por Villarejo que habrían dado lugar a la investigación judicial, también reclamada por los acusados, que adujeron que fueron obtenidos de forma ilícita y no se ha podido concluir su veracidad.

De la misma forma, la magistrada ha rechazado la suspensión del juicio oral para imputar a Cospedal y López del Hierro, reclamada por la letrada del PSOE. Tanto la exdirigente 'popular' como su exmarido, ambos citados como testigos, llegaron a estar investigados durante la instrucción, pero finalmente la causa fue archivada para ellos en 2021.