Un año de la última Conferencia de Presidentes: las CCAA piden reactivarla, pero el Gobierno no lo prevé por ahora

Archivo - Foto de familia de la XXVII Conferencia de Presidentes, presidida por el Rey, el presidente Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de Pedralbes de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Presidentes cumplirá esta semana un año sin reunirse, ya que la última cita de este órgano se produjo a principios de junio de 2025 en Barcelona, aunque el Gobierno está obligado a convocarla al menos dos veces al año. En este tiempo, varias comunidades autónomas han pedido reactivarla, pero el Ejecutivo central no prevé hacerlo a corto plazo.

El Reglamento de esta Conferencia de Presidentes mandata reunir el órgano al menos dos veces al año, aunque las diferentes citas electorales en varias comunidades autónomas han obligado al Gobierno central a posponer esta cita.

En concreto, el Gobierno tenía previsto celebrar una Conferencia de Presidentes a final del año pasado en Asturias, pero el adelanto electoral que se produjo en Extremadura llevó a posponer 'sine die' esta cumbre.

Después de Extremadura, se han encadenado varios procesos electorales en Aragón, Castilla y León y Andalucía que han ido imposibilitando esta Conferencia de Presidentes.

Y es que el Gobierno apuesta por reunir la Conferencia de Presidentes cuando todos los mandatarios autonómicos estén ya investidos, así que falta por ver la decisión que tome el Ejecutivo central una vez han pasado las elecciones de Andalucía.

LAS COMUNIDADES QUIEREN HABLAR DE IRÁN Y FINANCIACIÓN

En este año desde la última Conferencia de Presidentes, varias comunidades autónomas han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez reactivar este foro por distintos motivos como las medidas decretadas por la guerra de Irán.

De hecho, los presidentes de Canarias y Euskadi, Fernando Clavijo e Imanol Pradales, respectivamente, remitieron una carta a Sánchez para reclamarle la convocatoria de este órgano multilateral con el objetivo de hablar de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, aunque le Gobierno se remitió a que había procesos electorales en marcha.

Y antes, varias comunidades del PP se unieron para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez convocar la Conferencia de Presidentes para abordar la reforma de la financiación autonómica que planteó el Ministerio de Hacienda hace unos meses.

LA ANTERIOR CUMBRE, MARCADA POR LAS LENGUAS COOFICIALES

La última vez que se reunió la Conferencia de Presidentes fue el 6 de junio de 2025 en el Palau de Pedralbes de Barcelona y estuvo marcada por la novedad del uso de las diferentes lenguas cooficiales dentro de la cita multilateral.

Esto provocó un revuelo en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se levantó de la reunión cuando el lehendakari, Imanol Pradales, comenzó a hablar en euskera.

En cualquier caso, esta Conferencia de Presidentes también sirvió para exhibir las diferencias entre el Gobierno central y los 'barones' del PP en asuntos como vivienda, financiación o migración, lo que dificultó la posibilidad de llegar a acuerdos.