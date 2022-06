Anticapitalistas defiende que la clave no es la unidad de la izquierda sino que el Gobierno de coalición defrauda

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Anticapitalistas, Raúl Carmago, ha subrayado que las elecciones andaluzas son un ensayo general de lo que viene en el resto de España y que la izquierda en el Gobierno "retrocede mucho" porque la coalición de PSOE y Unidas Podemos está "defraudando", no porque haya "más o menos unidad".

En un amplio hilo en Twitter, Camargo ha explicado que el 19J confirma que la derecha "gana" con un PP que "devora" a Cs y ya "erosiona" a Vox de forma "evidente". En el lado contrario, ha destacado que la izquierda alternativa de Adelante Andalucía, comandada por Teresa Rodríguez, "emerge de forma modesta".

Eso sí, ha advertido de que "suenan ya las trompetas de los pregoneros de la unidad a cualquier precio", que hacen "sumas y restas como si todo lo que hay a la izquierda fuera asimilable".

Sin embargo, el dirigente de Anticapitalistas ha reprochado que estas voces "no señalan lo más importante", que la derecha crece porque el PSOE "pierde votos hacia el PP", como pasó a su juicio en Madrid, y porque una parte importante de los sectores populares se abstienen.

EVITAR QUE EL CICLO ELECTORAL DE 2023 "SEPULTE" A LA IZQUIERDA

"Y no hacen eso porque haya más o menos unidad en la izquierda alternativa: lo hacen porque el Gobierno de coalición está defraudando en su principal objetivo: demostrarle a la gente trabajadora que gobiernan para ellos", ha razonado para agregar que cuando las eléctricas baten "récord" de ganancias, los alquileres están por la nubes o la inflación se come salarios congelados", no hay "marco o política comunicativa que valga para hacerle creer al personal" que el Ejecutivo de coalición es "de los de abajo".

Para el portavoz de Anticapitalistas, ahí reside el "principal problema" de la izquierda "y no en el manido discurso de la unidad", para alertar de que el reto es conseguir que el ciclo político que concluirá en 2023 con las generales "no termine con toda la izquierda sepultado bajo los escombros del gobierno de Pedro Sánchez".