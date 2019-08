Anticapitalistas exige un acuerdo programático "fuerte" para apoyar a Pedro Sánchez porque gobernar no sale "gratis"

Publicado 04/08/2019 11:23:32 CET

No quieren un Ejecutivo de coalición porque cree que "el núcleo duro" de la acción institucional incluirá "políticas de austeridad"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Anticapitalistas aboga por que Unidas Podemos desista de entrar en una coalición con Pedro Sánchez y que negocie a cambio de su apoyo un "acuerdo programático fuerte" calendarizado y que cuente con una Comisión de seguimiento que lo monitorice. Añaden que en caso de que el acuerdo no incluya medidas como la derogación de las dos reformas laborales o de la Ley Mordaza estaría justificado que Unidas Podemos "vote no a la investidura".

El portavoz de Anticapitalistas, Raúl Camargo, ha explicado en entrevista con Europa Press que a pesar de que ir a unas nuevas elecciones en noviembre "es un peligro muy grande" para la izquierda, si el PSOE se negara a aceptar las propuestas programáticas que ofrezca Podemos constataría "que quiere hacer políticas de derechas" y por lo tanto una fuerza de izquierdas "no le puede prestar su apoyo".

Camargo mantiene así que la formación morada debe poner el foco en los acuerdos programáticos y olvidarse de la estrategia de entrar en el Consejo de Ministros porque esto le permitiría "hacer una mejor pedagogía hacia el conjunto de la sociedad sobre cuáles son los objetivos reales que busca una fuerza transformadora como Unidas Podemos".

MEDIDAS PROGRAMÁTICAS

Esas medidas que desde Anticapitalistas consideran que deben exigirse al PSOE incluyen la derogación de las dos reformas laborales (2010 y 2012), la reforma del sistema de pensiones para que se actualice con el IPC y "se garantice su carácter público", la derogación de la Lomce y la aprobación de una nueva ley "que prime la Educación Pública", y "garantizar una Sanidad pública universal".

Además, exigen combatir la brecha salarial y la violencia machista de forma efectiva, tomar medidas para paliar la emergencia climática, cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIEs), llevar a cabo una reforma fiscal y modificar la ley del alquiler "para que los precios no puedan subir de manera ilimitada".

Estas medidas --en total son veinte las propuestas que Anticapitalistas enumeró en un comunicado difundido el lunes pasado-- incluyen además la celebración de un referéndum en Cataluña como vía para solucionar el conflicto. Aunque Camargo reconoce que esta se puede negociar y quedarse en una mesa de diálogo entre gobiernos para buscar una solución al conflicto.

Para Camargo, presentar estas medidas ante Pedro Sánchez, le retrataría ante la sociedad y quedaría claro si aboga por propuestas que benefician a la mayoría trabajadora o por "seguir gobernando para las élites como ha hecho el PSOE en sus diferentes etapas de gobierno".

"PODEMOS TIENE DERECHO A ENTRAR EN EL GOBIERNO", PERO NO DEBE

A pesar de la posición contraria a un gobierno compartido de la corriente Anticapitalista, reconocen que Unidas Podemos "tiene derecho a entrar en el Ejecutivo", aunque insisten en que estratégicamente es mejor que no esté. Y es que, según Camargo, una vez que entren, aunque sean garantía de que se harán algunas políticas progresistas, "el núcleo duro de su acción institucional y legislativa va a seguir comprometida con las políticas de austeridad que vienen desde Europa o con los consensos básicos del régimen del 78".

Por eso, cree que Unidas Podemos no debe verse arrastrada a defender "medidas que son inevitables" e insisten en llegar a un acuerdo que permita la investidura de Sánchez y dé estabilidad al Ejecutivo socialista. Pero advierte de que el voto no debe ser gratis y si el PSOE no cumple o "no acepta firmar una serie de propuestas programáticas fuertes está justificado votar que no en la investidura".

MONITORIZACIÓN Y UN CALENDARIO PARA REFORMAS

Desde Anticapitalistas señalan que el acuerdo que defienden debe contemplar tiempos de actuación delimitados, y opinan que por ejemplo la reforma laboral "debe ser derogada de forma inmediata por Real Decreto" en el primer trimestre de gobierno.

También le ponen fecha a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que creen que en tres años puede subir hasta los 1.200 euros, con subidas de 100 euros por año. Así, señalan que el pacto que permita un gobierno monocolor de los socialistas debe estar calendarizado y ha de incluir una Comisión de Seguimiento donde además de los grupos parlamentarios haya representantes de "movimientos sociales independientes" como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ecologistas en Acción, el Movimiento 8M o sindicatos.

No obstante, y a pesar de desgranar todas las medidas que consideran fundamentales para que haya un acuerdo entre formaciones, Camargo considera que es "muy difícil" que los socialistas acepten "prácticamente ninguna de las medidas" que proponen, por lo que opina que en caso de que la estrategia negociadora de los de Iglesias en julio hubiera sido ésta en vez de la de la coalición, el acuerdo para la investidura era igual de complicado.