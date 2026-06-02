Anticorrupción pide al juez que extienda seis meses más la pieza del 'caso Koldo' sobre presuntos amaños de obra pública

Archivo - Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, que prorrogue por un plazo de seis meses más la investigación de la pieza de la trama en la que investiga presuntos amaños en contratos de obra pública en la época en la que José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes.

Así lo ha pedido el Ministerio Público a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que alude a "la complejidad de la causa" y a que "es altamente probable" que se necesite practicar "nuevas diligencias de investigación".

Además, plantea como una posibilidad "no descartable" que haya "nuevas imputaciones" y que "está pendiente" de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remita nuevos informes sobre la presunta trama.

El juez Moreno ha dado por recibido el escrito de Anticorrupción en una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias y ha señalado que se pronunciará sobre la petición en una resolución aparte.

El magistrado instructor investiga al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exasesor ministerial Koldo García, a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, al ex director general de Carreteras Javier Herrero, al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, así como a varios empresarios del ámbito de la construcción por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias o prevaricación.