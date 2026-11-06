Anticorrupción reclama acercar a juicio a Pardo de Vera y a la ex de Ábalos y pide archivar para excargos de Transportes

Archivo - La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, a su llegada a declarar al Tribunal Supremo por el ‘caso Koldo’, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que deje al borde del banquillo de los acusados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, mientras que ha apostado por que se archive la causa para diferentes excargos del Ministerio de Transportes que se encuentran imputados.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide que sean seguidos lo trámites de cara a un eventual juicio también respecto del exasesor de Ábalos que da nombre a la causa, Koldo García, y del empresario Víctor de Aldama, ambos ya condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel por el 'caso mascarillas'.

Anticorrupción interesa lo mismo para otros investigados como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; Joseba García, hermano de Koldo; Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial; los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, y el excargo de Adif Ignacio Zaldívar.

También incluye en la lista a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama y a la que se adjudicaron en pandemia desde Transportes --Puertos del Estado y Adif-- y los gobiernos autonómicos de Canarias y Balares varios contratos de mascarillas investigados.

El Ministerio Público se centra en las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario y en la contratación de la exnovia de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, atribuyendo presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y contra la Hacienda Pública.

Por otro lado, el fiscal interesa el sobreseimiento de las actuaciones que se siguen contra excargos de Adif y personas vinculadas a otros acusados, como Aldama y Koldo.

Y es que la Fiscalía señala que, por un lado, "determinados hechos y conductas no son perseguibles" y, por otro, a "determinadas personas investigadas no se les imputa delito alguno".

"En el primer grupo, están los hechos relativos a la negociación y adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión, y posible blanqueo de capitales asociado a los rendimientos obtenidos de estas operaciones", señala.

En el segundo, aparece el ex alto cargo de Adif Michaux Miranda, la que fuera secretaria de Aldama, Piedad Losada, o Alberto Escolano, quien firmó el contrato de arrendamiento en el céntrico piso de Madrid para la expareja de Ábalos, entre otros.

Pide también el archivo para Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes cuando lo dirigía Ábalos; Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, Daniel Sierra, que fue apoderado de Soluciones de Gestión; José Luis Rodríguez, vinculado a Juan Carlos Cueto; Israel Pilar Ortiz, vinculado a Koldo y Aldama; Rogelio Pujalte, que recibió una transferencia de Soluciones de Gestión; Patricia Ramos, expareja de Aldama; María Auxiliadora Luque, relacionada con el exasesor, y Andoni García, hermano de Koldo.

Cabe recordar que el Supremo ya juzgó de forma parcial el 'caso mascarillas' por la condición de diputado aforado de Ábalos cuando fue procesado. El tribunal condenó al exministro a 24 años de prisión e impuso 19 años a Koldo y cuatro a Aldama, al que libró de pisar la cárcel por colaborar con la justicia durante la investigación.