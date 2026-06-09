Aparece vandalizada la maquinaria de obra que inicia el proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros- GOBIERNO

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las máquinas de obras para iniciar el proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros, anteriormente denominado como 'Valle de los Caídos', han aparecido vandalizadas este martes con pinturas en las que se recogían exaltaciones al dictador Francisco Franco e insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press han explicado que este lunes, 8 de junio, comenzaron los trabajos de sondeo sobre el terreno necesarios para el proyecto para la resignificación de Cuelgamuros, que actualmente se encuentra en redacción.

Desde el Gobierno han aclarado que las obras de resignificación "no se han iniciado" y que están en la fase previa, donde se están tomando "datos imprescindibles para la elaboración del proyecto".

El material vandalizado es una máquina de sondeos y penetrómetros (marca Caloysermao, modelo 8010 perteneciente a la empresa Geotecnia 'in situ' Madrid). Además, ha aparecido un cuchillo en la zona "con el que parece que han cortado los cables", según han detallado desde el Gobierno.

El citado estudio geotécnico, han precisado en Moncloa, tiene como objetivo ocho intervenciones: cuatro sondeos y cuatro penetrómetros. En el momento de la vandalización se había hecho un sondeo y dos penetrómetros.

SE PRESENTARÁ DENUNCIA

Desde Moncloa han apuntado que, tras los hechos, se ha trasladado la máquina al taller a peritar para valorar el coste de los daños y han señalado que todavía no se ha puesto la denuncia, aunque la Guardia Civil ha sido avisada y ha realizado una inspección ocular de la zona.

Además, han confirmado que la empresa propietaria presentará denuncia "en el momento en que un peritaje pueda valorar los daños".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha condenado los actos vandálicos, advirtiendo que "el odio no parará la resignificación del Valle, que se convertirá en un espacio de interpretación y reconocimiento a quienes lucharon por la democracia que hoy disfrutamos".

"Será un Lugar de Memoria Democrática donde prime la verdad, la justicia y la reparación, para dar garantías de no repetición", ha escrito en un mensaje publicado en la red social 'X'.