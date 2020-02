Arrimadas afirma que el discurso de "xenofobia y supremacismo" de la alcaldesa de Vic no es algo aislado en JxCat

Publicado 12/02/2020 17:39:49 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado que el discurso que ha hecho este miércoles en el Parlament la alcaldesa de Vic (Barcelona) y diputada de Junts per Catalunya (JxCat), Anna Erra, no es algo aislado en esta formación política independentista, en la cual aprecia actitudes de "xenofobia y supremacismo".

"Este discurso no es nada excepcional. Hay un poso clarísimo de xenofobia y de supremacismo en una parte muy importante de Junts per Catalunya y también de otros partidos. No digo que todos los independentistas, ni mucho menos, compartan este discurso. Estoy convencida de que no y conozco a muchos independentistas que, por supuesto, no lo hacen", ha dicho en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press.

Así se ha referido a las palabras de Anna Erra, que, en el Pleno del Parlament, ha defendido que los catalanohablantes se dirijan en catalán a personas que "por su acento o por sus rasgos" no aparenten ser catalanohablantes.

En relación con la campaña 'No em canviïs la Llengua' (No me cambies la lengua), Erra ha dicho que hay que "concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera de que hay que aprender el catalán y poner fin a la costumbre, muy presente en determinadas zonas del país, de hablar en castellano con cualquier persona que, por su aspecto físico o su nombre, no parezca catalana".

Arrimadas considera que estas declaraciones de la diputada catalana no son producto de un "lapsus" ni representan un caso "aislado", sino que este tipo de "barbaridades" se escuchan de forma repetida.

ARTÍCULOS DE TORRA

Por ejemplo, ha mencionado el artículo de 2012 en el que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, criticaba a aquellos a quienes, viviendo en Cataluña, "les repugna cualquier expresión de catalanidad", incluida la lengua catalana, y los calificaba de "bestias con forma humana". También otro artículo de 2010 en el que Torra describía a España como "un país exportador de miseria, materialmente y espiritualmente hablando".

Además, la portavoz parlamentaria de Cs ha recordado el mensaje que el ayuntamiento de Vic emitió por megafonía en el verano de 2018, el cual se oía en toda la plaza Major, a favor de la independencia de Cataluña y en solidaridad con los líderes independentistas presos.

"A lo que estamos sometidos los catalanes constitucionalistas en Cataluña es increíble, te pone los pesos de punta", ha manifestado la diputada y exlíder de la formación naranja en esta comunidad.