La Audiencia de Madrid eleva a 73,2 millones el pago que debe desembolsar Mediaset por emitir 'Pasapalabra'

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MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parte de un recurso de apelación de la productora británica ITV Studios y ha elevado hasta los 73,2 millones de euros la indemnización que Mediaset España debe abonar por el "beneficio ilícito derivado de los ingresos publicitarios directos, convencionales y no convencionales" del programa 'Pasapalabra'.

El tribunal, que ha desestimado en su totalidad el recurso presentado por el grupo de comunicación, ha revocado el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid el 4 de febrero de 2025, que condenaba a Mediaset a indemnizar a ITV Studios con 44.334.194 euros.

En la sentencia de 16 de abril, recogida por Europa Press, el tribunal revoca también la parte del auto que desestimaba las pretensiones de ITV Studios por el concepto de beneficio ilícito derivado de los ingresos publicitarios indirectos ('efecto arrastre', es decir, la audiencia que 'Pasapalabra' generaba en programas posteriores) de 'Pasapalabra' y acuerda que Mediaset España le compense con 233.134 euros. Además, la Audiencia confirma el resto de pronunciamientos en un auto ante el que no caben recursos.

La audiencia ha desestimado el recurso de Mediaset que, entre otras cuestiones, pedía que se anulara el procedimiento porque no se le había dado traslado de copias de la demanda de ejecución y hasta que se resolviera otro juicio en Barcelona sobre quién es el titular de los derechos de 'El Rosco', que el Supremo sentenció este jueves y que considera que la propiedad de la última prueba de 'Pasapalabra' es de la productora holandesa MC&F.

La historia del exitoso formato televisivo en los tribunales tuvo otro hito este jueves, cuando la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) confirmó otra a sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022, que resuelve el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia (y la intervención de ITV) por la emisión del programa 'Pasapalabra', que incluye la prueba final 'El Rosco'.

La resolución, recogida por Europa Press, desestimó íntegramente los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y confirmó en todos sus extremos la sentencia recurrida que reconoce que el formato televisivo conocido como 'El Rosco' constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

En noviembre de 2022, la Audiencia de Barcelona condenó a Atresmedia por emitir 'El Rosco' de 'Pasapalabra', con licencia de ITV, sin ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato que, según la sentencia consultada este jueves por Europa Press, corresponden a la productora holandesa MC&F, que inició el litigio.

Un tribunal mercantil había dado la razón a Atresmedia e ITV pero MC&F recurrió y la Audiencia de Barcelona ordenó a Atresmedia parar la "reproducción, distribución o comunicación pública" del juego y destruir todas las grabaciones de los programas que incluyan 'El Rosco'. Atresmedia e ITV recurrieron el auto por lo que el Tribunal Supremo (TS) ha tenido que dirimir de nuevo sobre los derechos de este espacio.

La titularidad de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' ha sido desde hace tiempo objeto de disputa en los tribunales españoles. El programa llegó a España a través de Antena 3 en el año 2000 con Silvia Jato como presentadora, siendo sustituida en algunas ocasiones por Constantino Romero.

Posteriormente, estuvo en antena en Telecinco desde 2007 y hasta 2019, cuando el Tribunal Supremo puso fin al litigio que enfrentaba a Mediaset España con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión del programa 'Pasapalabra', ordenando el cese de la emisión del programa que presentaba Christian Gálvez en Telecinco.

El espacio volvió entonces a Antena 3 --que lo emite en la actualidad con Roberto Leal al frente---, después de que Atresmedia Televisión e ITV Studios alcanzaran un acuerdo para la emisión en España del formato británico 'The Alphabet Game'.

Sin embargo, en noviembre de 2022 la Audiencia de Barcelona condenó a Atresmedia por emitir 'El Rosco', con licencia de ITV, sin supuestamente ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato que, según la sentencia consultada por Europa Press, correspondían a la productora holandesa MC&F, que inició el litigio.

Atresmedia e ITV presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), que debe decidir si lo acepta o no y, en su caso, dirimir de nuevo sobre los derechos de este espacio. El Tribunal Supremo confirma ahora la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

EN 2023 EL TGUE DIO LA TITULARIDAD A ITV

La batalla judicial en torno a la titularidad de 'El Rosco' también se ha librado en Europa, donde el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) --en primera instancia del TJUE-- confirmó en 2023 que 'El Rosco' es una marca del programa de televisión 'Pasapalabra', del que es titular la productora británica ITV, tras considerar que la maltesa Good Services actuó de mala fe al registrar una marca del mismo nombre para impedir su uso.

Sin embargo, la versión italiana del programa original, llamado 'The Alphabet Game', decidió añadir un nuevo juego final denominado "ruota finale" (rueda final), del que era titular la productora MC&F, la sociedad matriz de Good Services con domicilio social en Sliema (Malta).

El juego final llegó a la emisión española de 'Pasapalabra' bajo el nombre 'El Rosco', que apareció por primera vez en el año 2000 y dado que el programa se emitía por entonces en una cadena de televisión española en virtud de un contrato de licencia de la entidad predecesora de ITV, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) atribuyó la creación de la denominación 'El Rosco' a ITV.

Por ello, en 2021, la EUIPO estimó las solicitudes de nulidad presentadas por ITV frente a la marca de aparatos tecnológicos 'El Rosco', registrada por Good Services al considerar que había presentado sus solicitudes de registro de las marcas controvertidas de mala fe, para impedir que ITV siguiera utilizando el juego final 'El Rosco' dentro del formato 'Pasapalabra' y frente a lo que Good Services presentó un recurso que el TGUE desestimó hace tres años.

Por su parte, Mediaset suscribió hace más de un año un acuerdo con la productora MC&F para comprar los derechos de 'El Rosco', pero que estaba supeditado a la obtención de una sentencia favorable para la compañía holandesa.