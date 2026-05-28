La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por el 'caso Nummaria' y ordena repetir el juicio

Archivo - Ana Duato posa durante el pase gráfico de la obra de teatro 'La Música', a 25 de febrero de 2025, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu en el llamado 'caso Nummaria' y ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.

Así lo ha ordenado la Sala de Apelación de la AN en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que rebaja en dos años la pena para el asesor fiscal y dueño del despacho Nummaria, Fernando Peña, cuya condena pasa de 80 a 78 años de cárcel al considerar que uno de los delitos fiscales por los que fue condenado está prescrito, mientras que en otros se reduce alguna de las cuotas defraudadas en determinados delitos cometidos por sus clientes.

El tribunal explica que la sentencia recurrida no justifica o motiva en términos de lógica racional la absolución de ambos acusados y recuerda que en el marco de las posibilidades que tienen como Sala de Apelación no es posible revocar el juicio de culpabilidad efectuado por la sentencia recurrida, ni puede condenar.

Ahora bien, indica que sí puede revisar las razones de la absolución y si se ajustan a las exigencias de motivación razonable en nuestro derecho.

((((HABRÁ AMPLIACIÓN)))