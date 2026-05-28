Ana Duato defiende que su absolución fue "contundente' y acusa a Hacienda de buscar que no siente jurisprudencia

Archivo - Ana Duato a su salida de la Audiencia de San Fernando de Henares para declarar ante el juez por el caso 'Nummaria', a 04 de junio de 2024, en Madrid (España). - Ángel Díaz Briñas - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La actriz Ana Duato ha afirmado que su sentencia absolutoria fue "tan contundente que ni siquiera la Fiscalía la recurrió" y ha acusado a la Agencia Tributaria de no permitir que siente jurisprudencia.

De esa forma se ha pronunciado este jueves después de que la Audiencia Nacional (AN) haya anulado la sentencia que absolvió a Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeau en el llamado 'caso Nummaria' y ordenado que se repita el juicio contra ambos con magistrados diferentes.

Duato ha expuesto en un comunicado, recogido por Europa Press, que "tras un calvario judicial de una década", un tribunal "declaró" su "inocencia de forma unánime".

La actriz ha insistido, además, en que pagó todos sus impuestos: "Nunca tuve ánimo de defraudar".

Asimismo, ha afirmado que a las personas públicas las "han utilizado para ejemplarizar y meter miedo al resto de contribuyentes" desde "tiempos de Lola Flores". "La Agencia Tributaria no podía dejar que mi sentencia sentara jurisprudencia", ha denunciado.

"VOLVERÉ A DEFENDERME"

"Ya gané hace un año. Volveré a defenderme confiando en que se repita el mismo resultado", ha concluido su comunicado.

Los magistrados han estimado íntegramente el recurso de apelación del abogado del Estado en representación de la Agencia Tributaria contra la sentencia de la Sala de lo Penal de la AN que en julio del año pasado les absolvió de presunto delito fiscal por defraudación del IRPF de los años 2010 a 2012, en el caso de Duato, y de 2011, en el de Bernardeau.

En su sentencia, la Sala de Apelación considera que no están explicadas o motivadas suficientemente las afirmaciones de que no existió defraudación u ocultación, cuando los ingresos que percibió a través de una sociedad instrumental que ella misma creó con la ayuda del asesor dieron lugar a cuotas del IRPF inferiores a las que correspondía al declararse como renta vitalicia.