La Audiencia Nacional ratifica la imputación de Jéssica Rodríguez en el 'caso Koldo'

Archivo - La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha confirmado la imputación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el 'caso Koldo', al ver "adecuada" la decisión del juez instructor, Ismael Moreno, de declararla investigada en el procedimiento.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por Rodríguez, mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la investigación sobre su contratación en empresas públicas en las que reconoció que cobró pero no trabajó.

La expareja de Ábalos recurrió su condición de imputada al alegar que los hechos por los que se le imputa ya han sido juzgados, en alusión al juicio del 'caso mascarillas' por el que el Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años de prisión y en el que también se abordó la contratación de Rodríguez, que fue citada como testigo, en Ineco y Tragsatec.

La Sala de lo Penal indica que la intervención de Rodríguez en los hechos "ya está perfectamente delimitada en la sentencia del Tribunal Supremo".

Y argumenta que la Fiscalía solicitó su imputación "única y exclusivamente a la vista de los hechos ya probados que constan en la sentencia".

El magistrado Moreno ya rechazó el pasado mes de julio un primer recurso interpuesto por Rodríguez, que impugnó su citación a declarar como investigada.

Moreno señaló que en la sentencia del Supremo "no se resolvió una responsabilidad penal" sobre Rodríguez y no que se generó "cosa juzgada", por lo que mantuvo la citación de Rodríguez, que se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado.

Ahora, los magistrados señalan que la decisión del juez de llamarla como investigada "resulta adecuada, debiendo ser confirmada".

La Fiscalía aseveró que la expareja de Ábalos "no sólo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir un salario mensual".