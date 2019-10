AUGC lleva al Defensor del Pueblo la condena un agente en aplicación del Código Penal Militar por una pelea hace 8 años

Publicado 17/10/2019 20:27:02 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha llevado ante el Defensor del Pueblo una protesta por la condena impuesta a un agente de este Cuerpo en aplicación del Código Penal Militar por una pelea que tuvo lugar hace ocho años en Tarazona (Zaragoza).

Miembros de esta asociación se han concentrado frente a la sede del Defensor del Pueblo en Madrid para denunciar el ingreso en una prisión militar el pasado lunes de Luis Miguel, condenado por un tribunal militar a siete meses y un día de cárcel por delitos de insulto a un superior.

Tras una pancarta bajo el lema 'No aplicación Código Penal Militar para los Guardias Civiles', los congregados han denunciado que no se aplique el Código Penal Militar a los agentes del Cuerpo, reclamando así su condición de policías y no de militares.

El agente ingresó en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) para cumplir dos penas que suman siete meses y un día por una pelea con un compañero del Cuerpo cuando ambos estaban fuera de servicio en una zona de bares de Tarazona.

Las responsabilidades, además, ya se dirimieron en su momento en el ámbito disciplinario del Cuerpo, con la consecuencia de la pérdida de destino del agente, según ha explicado AUGC.

La situación ya fue llevada por la asociación al Ministerio de Defensa, al que solicitó el pasado año que indultara al agente, suspendiéndose la ejecución de la sentencia hasta que se resolviera dicha petición o transcurriera un año. Desde el departamento que dirige Margarita Robles, denuncia la AUGC, "jamás han contestado a esta solicitud, por lo que el proceso se reactivó hasta que recientemente se le comunicó a este trabajador su inminente ingreso en prisión".