AUGC pide un Premio Princesa de Asturias para los ceutíes por su solidaridad con los migrantes

El secretario de organización de la AUGC, Germán Gómez, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Asamblea, a 18 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado las demandas de la organización a - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado este martes que volverá a reclamar que el Premio Princesa de Asturias de la Concordia sea concedido al pueblo de Ceuta, en reconocimiento a la "solidaridad", "humanidad" y "civismo" demostrados por la ciudadanía durante la entrada masiva de migrantes registrada en la ciudad.

La organización ya planteó esta propuesta tras la crisis migratoria de mayo de 2021 y ha decidido retomarla ahora ante la respuesta de la población ceutí durante las últimas semanas. AUGC ha reclamado además el respaldo de "las instituciones, los partidos políticos y la sociedad civil" para impulsar nuevamente la candidatura.

"Creemos que la ciudad se ha comportado de una manera ejemplar", ha señalado el secretario de Organización Nacional de AUGC, Germán Gómez, quien, junto al delegado de la entidad en Ceuta, Rachid Sbihi, ha ofrecido una comparecencia este martes en la sala de prensa del Palacio Autonómico.

AUGC ha destacado especialmente la colaboración de la ciudadanía, las asociaciones civiles y las asociaciones de vecinos, así como el trabajo desarrollado por organizaciones como Cruz Roja y otras entidades que han participado en la atención de las personas llegadas a la ciudad.

"Parece que fue ayer, en 2021, que estábamos aquí también, en esta misma sala, haciendo una petición que vamos a insistir hoy en día", ha señalado Gómez. La organización considera que aquella iniciativa quedó posteriormente en el olvido y entiende que la situación actual constituye una oportunidad para recuperarla y convertirla en un reconocimiento permanente a la ciudad. "Pasó el tiempo, quedó en el olvido, y creo que esto es una cuestión que debe retomarse y que es necesario reconocerlo", han defendido.

AUGC ha reclamado que el reconocimiento no se limite a los homenajes puntuales que se realizan durante una situación de emergencia y que, una vez superada la crisis, vuelven a desaparecer de la actualidad. "No va a estar con estos reconocimientos que se hacen ahora de manera puntual, y que luego, dentro de dos o tres meses, se olvide otra vez todo", han advertido.

"UNA CIUDAD DE 18 KILÓMETROS CUADRADOS"

La asociación ha puesto en valor la capacidad de Ceuta para absorber en apenas 48 horas la llegada de miles de personas pese a sus reducidas dimensiones y su población. "Estamos hablando de una ciudad de 18 kilómetros cuadrados y 80.000 habitantes que ha sido capaz de absorber en 48 horas toda esa entrada", han señalado.

AUGC ha destacado que la ciudadanía tuvo que convivir durante días con miles de personas que permanecían en distintos puntos de la ciudad y que, pese a las dificultades derivadas de la situación, la respuesta general estuvo marcada, a su juicio, por la serenidad.

La organización ha recordado también la activación de los mecanismos de emergencia y la implicación de distintos colectivos para atender a las personas que quedaron en situación de calle. "Con su solidaridad y con su apoyo, activando ese plan de catástrofe, conviviendo con esas miles de personas a la intemperie", han señalado desde la asociación.

AUGC ha ensalzado el comportamiento de la ciudadanía frente a los mensajes que, durante la crisis, buscaban generar tensión y enfrentamiento. La organización ha destacado que la respuesta de los ceutíes se produjo, según su valoración, "con serenidad, con un civismo, con humanidad", pese a la circulación de mensajes y provocaciones procedentes del exterior que, a su juicio, buscaban alimentar la confrontación.