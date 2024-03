Ayuso apunta a que la Fiscalía de Madrid la preside una "directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apuntado este martes a que la Fiscalía Provincial de Madrid la preside "una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia" con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto se trata de Pilar Rodríguez, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, que ocupó el mencionado puesto entre 2004 y 2009, con los ministros Juan Fernando López Aguilar y Mariano Fernández Bermejo.

Ayuso ha deslizado esto en redes sociales después de que la Fiscalía de Madrid haya presentado en los juzgados de instrucción una denuncia contra su pareja, Alberto G. A., por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil, según consta en una denuncia adelantada por 'ElDiario.es'.

Además, en declaraciones a los periodistas en Cataluña, la dirigente madrileña ha defendido que "la investigación fiscal" a su pareja "nada tiene que ver con la Comunidad" y ha acusado a La Moncloa de pedir "más madera" sobre el tema a las televisiones.

Por su parte, ante los periodistas en los pasillos del Senado, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha indicado que "no es casualidad" que esta información se haya conocido el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que dar "muchas explicaciones por primera vez" en la Cámara Alta y que se creará la comisión de investigación para tratar la "trama de corrupción" que "de alguna manera tiene inmerso a PSOE y al propio Gobierno".

A su parecer, "lo preocupante" de este tema es que la "mafia corrupta" que ahora mismo está dentro del PSOE y del Gobierno de España tenga "un poder capaz de trasladar un mensaje a los ciudadanos" que diga que contra quien es molesto para ellos "pondrán todo el aparato del Estado en contra".

"Desde el PP de Madrid queremos trasladar es que no nos van a amedrentar", ha subrayado, al tiempo que ha sostenido que la "opinión sincronizada" que gira alrededor del PSOE "no va a tapar el gran escándalo que no es el 'caso Koldo' sino que es el caso PSOE".