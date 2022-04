Ayuso cree que PNV "ha cogido gusto a subir impuestos" y los gobiernos autonómicos se han convertido en reinos de Taifas

Elude hablar del Concierto vasco porque no se está ahora "para una reforma constitucional" y apuesta por "bajadas de impuestos masivas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que el PNV "ha cogido gusto a subir impuestos" porque los gobiernos autonómicos se han convertido "en reinos de Taifas". Tras eludir hablar del Concierto Económico vasco con el que el que otras ocasiones ha sido muy crítica, porque no se está ahora "para una reforma constitucional", ha apostado por "bajadas de impuestos masivas" y medidas de "alivio fiscal" en Euskadi para ser "mucho más próspera".

En un acto celebrado en Vitoria para explicar el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha señalado que el PNV "probablemente le haya cogido el gusto a esto de subir impuestos porque es una forma de que la administración engrose rápidamente las arcas públicas, pero no es consecuente con los resultados que, a largo plazo, esto provoca".

"Yo creo que cada euro que se paga por parte de un autónomo, de un ciudadano y un empresario, se ha conseguido a base de mucho esfuerzo y sacrificio, y hay que ser absolutamente respetuoso con eso. En la medida de lo posible, una administración no puede tener una política fiscal confiscatoria", ha añadido.

A su juicio, "hay que pagar impuestos, evidentemente", porque es "una burocracia necesaria para que se gestionan unos buenos servicios públicos, pero todo tiene que tener un tope". "Al final, los gobiernos autonómicos se convierten en 'reinos de taifas', que van cogiendo fuerza, poder, que van gestionando más allá de sus propias competencias y, al final, ese gusto va izquierda y derecha en algunas ocasiones", ha explicado.

Por ello, ha llamado a los ejecutivos a ser "austeros y aplicar políticas liberales" para que no se conviertan en "una caja que recauda constantemente, pero que no revierte luego en servicios públicos". "En algunas ocasiones, cuando habla del estado bienestar, es más bien el bienestar del estado lo que aquí sucede. Le cogemos el gusto a los impuestos ajenos y no somos consecuentes con el daño que eso causa", ha asegurado.

CONCIERTO ECONÓMICO

Preguntada por el Concierto Económico vasco, ha respondido que tiene "poco que decir" porque no se está ahora "para una reforma constitucional". "Creo que los empresarios, que las empresas en el País Vasco, que son tan pujantes y que ha sido siempre un territorio que hemos mirado con absoluta admiración y cierta sana envidia desde Madrid, pueden llegar mucho más lejos, y pueden ser mucho más prósperos, si se aplican nuevas políticas de bajadas de impuestos masivas, de alivio fiscal, de acompañamiento a la empresa", ha manifestado.

Además, ha destacado que también se deben poner en marcha otras políticas, como las de la Comunidad de Madrid, "ya no solo de digitalización, transición energética, etc, sino también apuestas por la vida, por la familia, la natalidad o la conciliación". Asimismo, ha abogado por "nuevos proyectos pujantes que son los que los jóvenes ahora demandan", en alusión a materias como la audiovisual o tecnología.

"Ya no se trata del Concierto, sino, sobre todo, de cómo gestionas tus impuestos. Puedes bajarlos, sin ninguna duda, y de esta manera, ver cómo se genera la actividad económica. No se trata de que le vaya a peor a Madrid, se trata que le vaya mejor al País Vasco, y si nosotros con nuestra experiencia podemos ayudar a ello, desde luego estaremos ahí", ha concluido.