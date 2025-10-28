Azcón se desmarca de Guardiola y sigue apostando por un pacto con Vox: "Las elecciones son la última opción"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, ha seguido apostando por un acuerdo con Vox para los Presupuestos regionales del próximo año en la región, por lo que se ha desmarcado de la decisión que tomó este lunes su compañera de partido, la presidenta extremeña María Guardiola, de adelantar las elecciones, apostillando que los comicios son la "última opción".

"En Aragón vamos a tomar nuestras propias decisiones", ha proclamado Azcón en declaraciones a los periodistas antes de participar en el foro 'Aragón tecnológico', organizado por 'El Confidencial', al ser preguntado por la decisión de María Guardiola de adelantar las elecciones tras no alcanzar un acuerdo con Vox para los Presupuestos.

Sin embargo, el presidente aragonés ha defendido que mantiene el objetivo de aprobar los Presupuestos en la región, aunque ha dicho que respeta las decisiones que toman el resto de 'barones' del PP sobre un posible adelanto electoral.

En este contexto, Azcón cree que en Aragón todavía "existe la posibilidad" de alcanzar un acuerdo con Vox para aprobar unos Presupuestos que "sigan mejorando la vida de los aragoneses".

PERO CON MENSAJES PARA VOX

Eso sí, el dirigente 'popular' ha enviado diferentes mensajes a Vox para no "bloquear" la "oportunidad" que, a su juicio, suponen los Presupuestos del año que viene, aunque ha insistido en seguir trabajando "hasta el último minuto" para conseguir un acuerdo.

A renglón seguido, Azcón ha dicho que ve "incomprensible" que Vox quiera "bloquear" los Presupuestos porque han tenido que expulsar a un asesor que ha hecho "declaraciones racistas". "Vox tiene que recapacitar", ha añadido.

"Vox tiene que tener las cosas claras y pensar que en Aragón la responsabilidad que tenemos son con los aragoneses. Dejarse de cálculos partidistas, dejarse de politiqueo y pensar en el interés general", ha sostenido.

RESPETO DESDE LA DIRECCIÓN NACIONAL

Al ser preguntado por si ha consultado este asunto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Azcón ha reconocido que habló con él el pasado sábado en un mitin en Zaragoza y le transmitió "respeto" por las decisiones tomadas desde Aragón.

"En Aragón van a tener la palabra los aragoneses, pero lo haremos de una forma coherente y lo haremos pensando en los intereses generales de Aragón", ha expresado.

JUNTS Y SÁNCHEZ

Sobre la decisión de Junts de romper con el PSOE, Azcón ha expresado su "preocupación" en lo que afecta a Aragón, porque, según ha dicho, esto puede alejar los datos necesarios para que se confeccione el Presupuesto.

Azcón se refiere a los objetivos de estabilidad que tiene que trasladar el Gobierno central a las comunidades autónomas, recordando que se tiene que convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para ello.

"Creo que la decisión que el prófugo toma en Perpiñán con su cúpula va a retrasar todo ese proceso. Y creo que eso también va a hacer que en Aragón tengamos que tomar nuevas decisiones, porque el Presupuesto en Aragón no puede esperar", ha sentenciado.