Mañueco insiste en que no habrá adelanto electoral en Castilla y León: "Las elecciones serán en marzo"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que no habrá adelanto electoral en la región tras la decisión de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, de hacer lo propio ante la falta de presupuestos. "Agotaremos la legislatura y las elecciones serán en marzo", ha garantizado.

"Nosotros no queremos vincular la aprobación de los presupuestos con el ritmo electoral. Si se aprueban unos presupuestos, será a final de año. En marzo acaba la legislatura. Comprometí que íbamos a agotar la legislatura, agotaremos la legislatura y las elecciones serán en marzo", ha dicho a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en Madrid.

Además, el jefe del Ejecutivo regional ha trasladado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "respeta" la toma de decisiones tanto de Guardiola como suyas.

"Es un presidente que respeta mucho las decisiones de los presidentes autonómicos. Lo ha respetado porque él ha sido presidente autonómico, y ahora que es presidente del PP respeta lo que es un ámbito de decisión, bien María Guardiola o bien en mi caso", ha rematado.

Sobre el adelanto electoral anunciado por Guardiola, Mañueco ha considerado que "acierta" al apostar por que "hablen las personas de su tierra en las urnas" ante "una situación de bloqueo".

Para el presidente castellanoleonés, la dirigente extremeña es "una mujer valiente y con las ideas claras". "Cuando toma esta decisión, lo hace pensando en el interés general de Extremadura, pensando en lo mejor para las mujeres y los hombres de Extremadura".