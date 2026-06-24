Aznar critica que el Gobierno "presuma de incompetencia" tras la condena de Ábalos: "No saben, no contestan"

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, durante las jornadas 'Gobernanza y provisión de bienes públicos globales en un mundo fragmentado', en CentroCentro, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y presidente de la fundación FAES, José María Aznar, ha criticado este miércoles al Ejecutivo de Pedro Sánchez por "presumir de incompetencia" en lugar de asumir responsabilidades sobre las condenas del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, las cuales eluden excusándose en que "no se sabe, no se contesta".

Así lo ha sostenido el 'popular' en las jornadas 'Gobernanza y provisión de bienes públicos globales en un mundo fragmentado' organizadas por Club de Madrid en las que también ha deslizado que el Gobierno "da la espalda a los usos parlamentarios".

En este sentido, ha afeado que el Ejecutivo haya eliminado competencias al Senado, haya hecho de la "arbitrariedad" una rutina y les ha achacado el "desmontaje paulatino y progresivo de los contrapesos institucionales".

Al hilo, ha opinado que "los gobiernos dedicados a enfrentar a los ciudadanos a enfrentar a los ciudadanos entre sí, acaban siendo necesariamente una fuente de desorden Y lamento", lo cual identifica en la España actual que considera que "no funciona ni económicamente ni políticamente".

Así pues, ha pedido que se defiendan los organismos que ahora están sometidos a un "coma presupuestario y una especie de eutanasia del Parlamento", dado que considera que son "una garantía contra la incompetencia y la deshonestidad política"

EL FINAL DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL POR LA EUROPA "PEREZOSA"

Dicho esto, ha alarmado de que los sistemas democráticos están cuestionados abiertamente por "las autocracias y los populismos", lo cual ha llevado a que el "viejo orden mundial" esté llegando a su fin.

Asimismo, ha señalado a Europa por perezosa y por "endosar a terceros" sus responsabilidades en seguridad y defensa que ha llevado a que ahora haya "realidades desagradables", de entre lo que destaca la invasión rusa de Ucrania.

"Porque nosotros hemos elegido la comodidad. Hemos renunciado al esfuerzo, a la innovación, al riesgo, a todas las condiciones que hacen posible la libertad", ha aseverado al explicar que el auge de China como potencia económica ha supuesto que el peso de Europa en la riqueza mundial "se haya reducido a la mitad".

Además, ha añadido que la seguridad colectiva es "otro desafío enorme" cuyo horizonte ve "progresivamente ensombrecido" en lo que respecta a la relación entre las potencias de la OTAN.

A LOS JÓVENES SE LES HA DICHO UN "MONTÓN DE BASURA"

En vista de ello, ha agregado que los "intentos de afrontar los retos importantes se ven obstruidos por una combinación de cinismo absurdo y de partidismo estrecho" y ha criticado que los líderes tengan una "vulgar auto indulgencia disfrazada de energía".

"Si les decimos a nuestros líderes que queremos entretenimiento luego no podemos sorprendernos si se comportan como payasos", ha espetado Aznar a cerca de ello. Además, ha asegurado que los jóvenes repudian la herencia demócrata y liberal de Occidente porque se les ha dicho "un montón de basura" al respecto.