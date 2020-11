Aznar echa en falta líderes liberales y dice que "callarse" ante la "deriva" de lo que pasa en España es ser "cómplice"

Censura que Otegi "forme parte de la coalición de Gobierno" y pide "construir opciones estables en el centro" para frenar este camino

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este miércoles que "faltan líderes liberales que sean capaces de mantener con coherencia sus posiciones" para hacer frente al "autoritatismo" y el "populismo" y ha subrayado que "callarse" ante la "deriva" de lo que está pasando en España supone convertirse "en cómplice".

Así se ha pronunciado en la inauguración del Aula de Liderazgo que organizan el Instituto Atlántico de Gobierno que dirige Aznar y la Universidad Francisco de Vitoria. El acto, centrado en los retos para el liderazgo en un cambio de época, ha sido moderado por el director del máster en Acción Política de la UFV, Florentino Portero.

Aznar ha afirmado que España vive un proceso de deconstrucción que "consiste en deslegitimar las instituciones". Además, ha resaltado que en este proceso "no hay límites" porque se está ante una "operación pura de destrucción y de poder". "Esto hay que decirlo, explicarlo y asumir esos riesgos", ha manifestado, para recordar lo que sucedió en Venezuela cuando nadie pensó que podía llegar a la situación actual.

Siguiendo sus argumentos, ha manifestado que la sociedad va a ir hacia "menos crecimiento y oportunidades". "¿Cuál es el terreno en el que un liberal se tiene que mover? No aceptar esto y decirlo. Callarse es hacerse en gran medida cómplice de unos procesos y unas derivas históricas que pueden conducir a muy mal destino a distintos países", ha avisado.

Aznar ha destacado además que para un liberal es "fundamental" no intentar "agradar a los demás" sino "defender su concepto de una sociedad libre y abierta". "En este mundo liberal faltan líderes liberales que sean capaces de mantener con coherencia sus posiciones. Y eso evidentemente es un problema", ha dicho, para agregar que eso hace que se planteen como "alternativas" los autoritarismos, nacionalismos y populismos, que son "lo contrario a una sociedad abierta, liberal y lo que necesita el mundo".

CONSTRUIR "OPCIONES ESTABLES EN EL CENTRO"

Tras asegurar que hoy haya "muchas formaciones políticas que viven del radicalismo", ha lamentado que en mundo actual haya caído "la cualificación de los líderes políticos de una forma bastante dramática". Según ha reiterado, hay políticos que son "un ejemplo de ignorancia supina" y "por eso se dedican todos los días a deslegitimar las instituciones".

Aznar ha criticado las declaraciones esta semana de un "terrorista" como Arnaldo Otegi, que, según ha recordado, "fue el secuestrador del embajador Javier Rupérez y el interrogador" y "miembro del comando que disparó intentando secuestrar a un ponente constitucional, Gabriel Cisneros.

"Ése forma parte de la coalición de Gobierno y ha dicho hoy que el voto a los Presupuestos Generales del Estado es un voto muy importante porque garantiza mucho más el camino hacia la independencia", ha criticado, para añadir que hay que "procurar que esas cosas no pasen" y "eso depende mucho de las voluntades políticas y de los liderazgos políticos".

Por eso, el expresidente del Gobierno ha apostado por "construir opciones estables en el centro de la sociedad" que puedan "garantizar" la convivencia, algo que, a su entender, es "muy importante y necesario en este momento".

"SI NO PIDES PERDÓN POR TODO, NO ERES POLÍTICAMENTE CORRECTO"

Aznar --que ha defendido su actuación y alianza con Estados Unidos cuando la presidía George Bush-- ha asegurado que España era "mejor" hace 20 años que ahora y se ha quejado de que liberales como él tengan que "pedir perdón por todo".

"Y si no pides perdón por todo no eres políticamente correcto y los que no estamos dispuestos a pedir perdón no somos políticamente correctos y lo tenemos que asumir", ha manifestado el también presidente de FAES.