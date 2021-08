Bal (Cs) afea a Marlaska que no esté "cumpliendo con el procedimiento" de los menores en Ceuta y mire "hacia otro lado"

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha afeado este miércoles que el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska no esté "cumpliendo con el procedimiento" de las repatriaciones de los menores en Ceuta, ponga "excusas" y mire "hacia otro lado, desentendiéndose de la situación".

"Es una cuestión del Estado, no de la Comunidad Autónoma", ha apuntado Bal en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que las normas jurídicas son "clarísimas", con un "convenio internacional con Marruecos que supone la aplicación de la ley de extranjería española".

Según el dirigente de Ciudadanos, con los menores de edad "hay que cumplir un procedimiento" en el que se realice un "informe individualizado" y el contacto con las familias para ver si no hay una situación de disputa. "No caben devoluciones a lo bruto", ha indicado Bal, que se ha mostrado "atónito" pues, en su opinión, el ministro Marlaska, "que es jurista", no conoce "el derecho.

"Lo último que me ha dejado estupefacto es que han presentado un escrito diciendo que la repatriación de menores no es competencia del Ministerio del Interior. Es para reírse", ha señalado el portavoz adjunto de la formación liderada por Inés Arrimadas. "La legislación española es protectora con los intereses de los menores. A nadie le puede sorprender tratar de tutelar y protegerlos cuando encuentran en situaciones de riesgo", ha insistido.

En su opinión, el Gobierno debería cumplir con la ley "protegiendo a los menores y resolviendo el problema" convocando una conferencia sectorial para que, en el caso de que no puedan ser repatriados, se repartan entre las CCAA "de acuerdo con los niveles de migración y flujo de presión migratoria".