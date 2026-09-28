Barones del PP cargan contra Sánchez por culpar a las CCAA cuando lleva ocho años sin arreglar el problema de vivienda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Presidentes autonómicos del PP han cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por buscar ahora "culpar" a las comunidades autónomas y los ayuntamientos cuando lleva ocho años gobernando sin ofrecer soluciones al problema de la vivienda, que se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. De hecho, varios de ellos han coincidido en que la acampada en la Puerta del Sol debería trasladarse al Palacio de la Moncloa.

Los 'barones' del PP, que han recordado que Sánchez lleva años prometiendo "cientos de miles de viviendas" y no ha hecho "ni una", han criticado algunas de las propuestas "ideológicas" que están circulando estos días, como "expropiar viviendas". Además, algunos de ellos ha apostado por potenciar la colaboración público-privada y construir más con precio social.

Tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que vivía desde hace 71 años en el madrileño barrio de Retiro, el Gobierno ha comenzado a negociar con los grupos parlamentarios un nuevo decreto ley que impida situaciones de este tipo y que prevé llevar este martes al Consejo de Ministros.

Ese decreto ley en materia de vivienda prohíbe, entre otras medidas, los desahucios para personas vulnerables hasta 2028, endurece las condiciones para el alquiler temporal y concede bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos, según consta en el borrador del texto al que ha tenido acceso Europa Press.

MIRAS: "YO INVITO, TÚ PAGAS"

Varios presidentes del PP se han pronunciado sobre este asunto a su llegada la Junta Directiva Nacional del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo en Madrid. Así, el murciano Fernando López Miras ha acusado al Ejecutivo de "diluir" entre las comunidades autónomas su responsabilidad con el problema de la vivienda. "Es muy típico de la política de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, el 'yo invito y tú pagas'", ha declarado.

Así, ha criticado al Ejecutivo por "eximirse de todas las responsabilidades intentando poner la pelota en el tejado de las comunidades autónomas". "La responsabilidad es del Gobierno de España y es quien tiene que poner una solución encima de la mesa", ha señalado.

López Miras ha asegurado que el problema de la vivienda lo ha propiciado "estrictamente" el Gobierno, argumentando que "antes de que Sánchez llegase al Gobierno, la vivienda era el problema número 16 para los españoles y ocho años después, es el principal problema". Por eso, ha dicho que sería "mucho más propio" que la acampada promovido el sindicato de Inquilinas fuera "en los jardines de La Moncloa, más que en la Puerta del Sol".

AZCÓN: UN "PROBLEMA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA" AL TRASCENDER A LAS CCAA

En parecidos términos se ha expresado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha subrayado que Sánchez lleva ocho años gobernando y no ha sido capaz de solucionar el problema de la vivienda y ha retado a Sumar a abandonar el Gobierno si no son capaces de ponerse de acuerdo en el decreto ley de este martes.

Igual que Miras, Azcón ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez comenzó su legislatura sin que, en su opinión, la vivienda fuera uno de las principales preocupaciones de los ciudadanos y ha lamentado que hoy sí supone "uno de los principales problemas de los españoles". "Cuando el problema de la vivienda trasciende las fronteras de las comunidades autónomas, todo el mundo entiende que es un problema del Gobierno de España", ha enfatizado.

En este punto, Azcón ha acusado a Sánchez de prometer "cientos de miles de viviendas" y no hacer "ni una". "Y ahora quieren que seamos las comunidades autónomas las únicas que hagamos vivienda porque el Gobierno de España es incapaz de solucionar los problemas de vivienda", ha criticado a los periodistas a su llegada a 'Génova'.

GUARDIOLA: "NO HAN HECHO ABSOLUTAMENTE NADA"

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha avisado que la vivienda es un problema "muy grave" que exige "altura de miras, consenso y soluciones estables en el tiempo", y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales después de que un Gobierno "que se dice progresista" no haya "hecho nada" en estos ocho años en Moncloa.

"No ha hecho absolutamente nada, llevamos escuchando durante años cómo iba a construir cientos de miles de viviendas. ¿Y la realidad cuál es? A los hechos me remito. Hay un problema que se ha evidenciado con Maricarmen, pero hay muchas Maricarmen, tenemos 25.000 desahucios al año, la mayoría de ellos en Cataluña", ha subrayado Guardiola delante de la sede nacional del PP en Madrid.

MAÑUECO: CREE QUE INTENTARÁ "ECHAR LA CULPA" A CCAA Y AYUNTAMIENTOS

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles, una situación que, a su juicio, no ha sabido resolver y ha augurado que "hará como siempre" y "echará la culpa" a otras administraciones.

Mañueco, que ha hecho estas declaraciones antes de participar en el I Foro Económico Español en Castilla y León, ha aseverado que Sánchez cargará la responsabilidad de la vivienda a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para decir, como en "anteriores ocasiones", "que pidan ayuda si la necesitan".

AYUSO, CONTRA LAS PROPUESTAS "IDEOLÓGICAS"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "sectarias" y "profundamente ideológicas" algunas de las propuestas de vivienda planteadas en los últimos tiempos tras el polémico desahucio de Maricarmen, como la de expropiar viviendas, y ha ironizado con la posibilidad de que los inquilinos puedan quedarse en una vivienda en función de su edad.

Durante su intervención en la inauguración del Madrid Investment Forum, Ayuso ha aludido a un "festival de ocurrencias" por parte de Moncloa para intentar ahora dar con la solución de un "problema" que no se ha atajado en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha cargado contra el Gobierno central y la Delegación del Gobierno por no actuar para evitar la acampada en Sol mientras "buscan culpables" entre quienes no tienen competencias para ello.

De la misma manera, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido que el "grave problema" de la vivienda "necesita menos ideología y más gestión" para resolverlo, al tiempo que ha reivindicado la colaboración público-privada como vía para abordarlo, frente a las "proclamas" o decisiones "unilaterales".

RUEDA Y MORENO ABOGAN POR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Durante su intervención en el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de viviendas Lagoon Living Sevilla Este, Moreno ha subrayado cómo la vivienda se ha situado entre los tres primeros "problemas" para los españoles y ha añadido que es "un asunto "serio" para el que "no existen varitas mágicas".

En ese punto, Moreno ha sostenido que "el reto de la vivienda no se resuelve con una sola medida, ni de manera unilateral por parte de una administración en solitario". Sería "un error", según ha opinado el presidente andaluz, que ha rechazado además que este problema se pueda resolver "enfrentando a lo público y a lo privado", que, en su opinión, conforman "dos esferas complementarias y fundamentales".

Desde Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha abogado por una "solución global" en materia de vivienda más allá de evitar los desahucios, con medidas que permitan dar más seguridad a los propietarios e impulsar la construcción. Además, ha destacado la apuesta de su Gobierno por la colaboración público privada para que se construyan viviendas con precio social por un número no menor de 20.000.