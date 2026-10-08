Los 'barones' del PSOE lamentan la muerte de Maricarmen y piden continuar la "lucha" de la vivienda

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y la presidenta de Navarra, María Chivite, mantienen un encuentro en el Palacio de Navarra, a 16 de mayo de 2025, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes autonómicos del PSOE han lamentado este jueves la muerte de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda tras ser desahuciada de la casa en la que había vivido durante 70 años en Madrid.

Asimismo, los socialistas han pedido a la sociedad que sigan "luchando" para garantizar el acceso a la vivienda y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.

En ete sentido, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado que la muerte de Maricarmen "golpea" y ha defendido que "nadie puede quedar indiferente". "La política no puede permitir ninguna inhumanidad. Continuaremos luchando para evitar que vuelva a repetirse. Descanse en paz", ha señalado en un mensaje publicado en la red social 'X'.

También la presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido que Maricarmen "no quede en un símbolo" y ha recordado que, como ella, "muchas personas y familias sufren por la vivienda".

"Nuestra responsabilidad es transformar las cosas para que la ciudadanía tenga una casa en la que vivir y en la que también pueda terminar sus días en paz.", ha señalado Chivite en la misma red social.

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reaccionado a la noticia asegurando que "si algunas personas tienen conciencia, hoy deberían de estar muy arrepentidas de lo que han dicho y hecho".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado por su parte su "pésame" y su "apoyo" a los familiares y allegados de Maricarmen y ha afirmado que son "muchos" los españoles que sienten "este desenlace".

Maricarmen Abascal falleció este miércoles tras permanecer ingresada desde el pasado 23 de septiembre en el hospital Gregorio Marañón, después de ser sacada en camilla de su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid, tras ejecutarse la orden de lanzamiento.