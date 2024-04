Batet acusa a la oposición de usar "la crispación" para "destruir" a Pedro Sánchez como político y persona

Archivo - La expresidenta del Congreso, Meritxell Batet a 15 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La socialista Meritxell Batet ha acusado este sábado a la oposición de usar "la estrategia de la crispación" con el "único objetivo de destruir al contrincante político" y a la persona que hay tras el político. Algo que, según ha expresado, "degrada la democracia", por lo que ha pedido "respeto" y "alternativas".

"He venido casi exclusivamente para decir lo siguiente: las falsedades, el uso de las falsedades, el uso de los insultos, el uso de la estrategia de la crispación con el único objetivo de destruir al contrincante político, de destruir a la persona ya no solo políticamente sino personalmente, no es una estrategia política. Eso es un método que lo que hace es degradar la política", ha expresado la ex presidenta del Congreso de los Diputados.

De esta manera ha cargado la ex diputada socialista contra la oposición a las puertas del Comité Federal del Partido Socialista en la sede nacional de Ferraz, en Madrid. Además, ha advertido de que este "método" no solo daña la política, sino también la democracia.

"Y degradando la política lo que hacemos es degradar la democracia y eso no lo podemos permitir como ciudadanos. La sociedad no se merece eso, se merece que nos tratemos con respeto, que nos tratemos proponiendo alternativas", ha explicado Batet antes de pedir un mejor uso de la política porque "también es lo que se merece este Gobierno".