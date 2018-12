Batet defiende el CIS de Tezanos y el PP le acusa de ser "el mayor generador de fake news de España"

Publicado 04/12/2018 17:53:26 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha señalado este martes que no es bueno "desprestigiar" el trabajo de instituciones "tan sólidas" como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Aunque ha resaltado que el trabajo de ese organismo excede sus competencias, ha puntualizado que no se justifican las criticas, haciendo alusión de esa forma a la polémica surgida después de que la encuesta de noviembre del CIS no haya previsto la caída de PSOE o el aumento de Vox en las elecciones andaluzas.

Durante su intervención en la Comisión de la Función Pública en el Senado, Batet ha recalcado respondiendo a una intervención del Grupo Popular que "no es bueno crear sombras de duda" sobre el funcionamiento de esa institución, y ha puntualizado que "no hay justificación".

Se refería así a las palabras de la portavoz del PP en esa comisión, Esther del Brío, en las que calificaba al director del CIS, José Félix Tezanos, como "el mayor generador de 'fake news' de España". Para la senadora popular, el director del CIS "en vez de transparencia genera opacidad" en la opinión pública, y ha señalado que el electorado andaluz ha demostrado que es así.

Por otro lado, Batet ha recordado que su ministerio trabaja en la participación ciudadana y el Gobierno abierto, "elementos vertebradores de la actuación pública que cuentan con la transparencia como elemento fundamental". En este sentido, ha subrayado que el Gobierno ha aprobado el Reglamento de la Ley que regula el ejercicio del alto cargo, y ha explicado que se asegura así la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

La ministra ha informado a la Comisión de que el 29 de septiembre se publicaron en el BOE más de mil declaraciones patrimoniales de altos cargos, entre ellos, 38 ministros, 74 secretarios de Estado y 18 cargos asimilados. La última publicación de esta información se produjo en octubre de 2014. "Hemos respondido a una demanda pública de transparencia y hemos dado cumplimiento a una obligación legal", ha recordado.