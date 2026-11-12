Belarra pide amparo a Armengol al sentirse "hostigada" por la Policía en la huelga: "Hubo agresiones injustificadas"

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dirigido un escrito a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, pidiendo amparo como diputada al considerarse "víctima y testigo" de "hostigamiento policial" en la jornada de huelga general del 11 de noviembre. "Hubo agresiones injustificadas e identificaciones arbitrarias", sostiene.

Belarra fue una de las personas identificadas este miércoles cuando participaba en un piquete informativo en Madrid, lo que define como "hostigamiento policial contra quienes secundaron la huelga general".

A su juicio, hubo episodios de "violencia policial" y cargas y agresiones injustificadas" por parte de la Policía, y pide el amparo de la presidenta del Congreso como "garante" del "ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía" frente a la "intromisión" y la "obstaculización permanente" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

"ABUSO Y BRUTALIDAD" POLICIAL

Además, Belarra ha aprovechado este jueves su intervención en la Diputación Permanente del Congreso para volver a exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su exclusión de las listas del PSOE.

"Porrazos, cabezas abiertas, costillas rotas, agresiones sexuales, 50 personas detenidas, identificaciones masivas a personas que participaban en movilizaciones pacíficas o que pasaban por la calle --ha resumido--. Esto tiene un nombre, brutalidad policial, abuso policial".

Según la dirigente de Podemos, "los responsables de esta brutalidad policial" están en el Gobierno de coalición y "alguien tiene que asumir su responsabilidad" ante "la brutalidad policial" que se vio en la jornada de huelga.

La petición de Belarra se suma a las declaraciones de la cabeza de lista de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, quien ayer exigió la dimisión de Marlaska y que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, le deje fuera de las listas electorales de su partido. "Se pasan todo el día diciendo que va a venir la extrema derecha a quitarnos derechos, y cuando la gente sale a defender sus derechos le llenan de palos", criticó.