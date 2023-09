Belarra reclama a PSOE y Sumar que Irene Montero continúe como ministra de Igualdad en el futuro gobierno

Podemos redefinirá su hoja de ruta e insiste que el resultado del 23J no cumplieron las expectativas que pusieron al apostar por Díaz



MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que su formación aspira a que la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, repita en el cargo en un futuro gobierno de coalición entre PSOE y Sumar.

Es más, ha instado a ambas formaciones a que tienen una buena oportunidad de reconocer que se "equivocaron" con ella, tanto en la gestión de los socialistas con la reforma de la Ley solo 'sí es sí' como con el "veto" de Sumar a que figurara en las listas del 23J.

"Podemos quiere que Irene Montero siga siendo la ministra de Igualdad porque ha colocado a nuestro país como una referencia internacional en materia de derechos feministas y LGTBI", ha manifestado durante una entrevista en Canal Red para ahondar en que es la mejor titular para ese departamento.

Al respecto, la también ministra de Derechos Sociales en funciones ha desgranado que Montero ha impulsado avances feministas y ha defendido las normativa del 'sí es sí', la Ley Trans o la reforma de la Ley del Aborto, indicando que están siendo emuladas en la esfera internacional.

Por otro lado, ha lanzado que el PSOE y "parte de Sumar" compraron el "relato" de que Igualdad había llegado "demasiado lejos" pero ahora el 'caso Rubiales' evidencia que fue el "único ministerio" que estaba "siguiendo el ritmo de las mujeres españolas".

Incluso ha recriminado que se tratara de "silenciar" a una parte de la coalición que "aporta valentía", "seriedad ideológica", propuestas y también "algunas caras visibles", en alusión a Montero, que la gente identifica como motor de las transformaciones.

De hecho, ha lanzado que con el cambio a la Ley 'solo sí es sí' los socialistas "vetaron el feminismo" en la campaña electoral del 23J, algo que ha revertido para que la controversia del caso 'Rubiales' no les llevara por delante y algo parecido piensa de Sumar, que en la contienda de los comicios tuvo que incorporar aspectos de feminismo dado que hasta ese momento era un asunto que les "desbordaba".

En consecuencia, ha manifestado que Podemos debe estar en un nuevo Ejecutivo porque son garantía de no ceder a la "reacción" y de impulsar medidas "ambiciosas" y "valientes" que quedan pendientes. Máxime cuando ya no hay una mayoría de izquierdas sino plurinacional y la preocupación que le suscita la posibilidad de que el PSOE ponga "excusas" para no hacerlo.

SUMAR COMETE UN ERROR AL SILENCIAR A PODEMOS

También ha lamentado que es un "error político" tratar de silenciar a su formación, que ha quedado fuera de las portavocías adjuntas en el Congreso, en vez de sentar las bases para una "pluralidad sensata" entre todas las formaciones. Sobre todo cuando además Podemos "va a tener siempre voz propia" y "autonomía" para hacer política.

Luego, ha reivindicado que Podemos no actuó de esta forma cuando era la fuerza hegemónica del espacio ni en el grupo parlamentario y por supuesto "jamás" han vetado a ninguna persona, "por mejor o peor que les pareciera".

En este sentido, Belarra ha destacado, cuestionada por las tensiones con la formación que dirige Yolanda Díaz que se arrastran desde hace meses, que su formación hizo un ejercicio de "responsabilidad histórica" al apostar por un acuerdo para el 23J pese a que fue "injusto" con su formación y ha resaltado que Podemos y Sumar son proyectos políticos "distintos" y "diferentes", donde habrá ocasiones lograrán pactos electorales y en "otros casos no".

PODEMOS REVISARÁ SU HOJA DE RUTA: LAS EXPECTATIVAS EL 23J NO SE CUMPLIERON

Cuestionada sobre si Podemos tiene pensado convocar una nueva asamblea ciudadana o un Congreso tras el ciclo electoral, Belarra ha respondido simplemente que va redefinir su "hoja de ruta" por varios motivos.

Uno de ellos es que los resultados de Sumar no han cumplido las expectativas, como ya criticó tras los comicios, dado que la apuesta de la formación al proponer a Yolanda Díaz como candidata era el poder volver a "mirar de tú a tú en votos y escaños" al PSOE. "Y ese objetivo no se ha cumplido claramente, ni siquiera nos hemos acercado a él", ha enfatizado.

También ha comentado que una de las cosas más difíciles que ha tenido que hacer es convocar una consulta exprés para dar el aval a la dirección de Podemos a lograr un acuerdo electoral con Sumar, dado que a ella "no le gustan los cheques en blanco", unido a buscar soluciones a los territorios tras el 28M, donde el partido se dio un batacazo al desaparecer de los parlamentos de Madrid, Comunidad Valencia y Canarias y perder todos los Ejecutivos regionales de coalición.

Eso sí, Belarra ha reprochado la actitud que tuvieron en esa cita otras formaciones, en velada alusión a Compromís o Más Madrid, al no demostrar la misma responsabilidad de Podemos con Sumar, dado que de haberse sellado candidaturas de unidad quizás se habría mantener ejecutivos autonómicos o gobernar el Ayuntamiento de Madrid.

A FAVOR DE LA AMNISTÍA

Respecto a las negociaciones para la investidura y sobre su valoración del encuentro entre Díaz y Carles Puigdemont, la secretaria general de Podemos ha señalado que todas las iniciativas son bienvenidas, pero aconseja que todas las negociaciones se lleven con "más discreción" y sobre todo de forma "más coordinadas".

Luego, se ha mostrado partidaria de aplicar la amnistía para desjudicializar el conflicto político en Cataluña y también, de cara a la investidura, ha demandado abordar el conflicto territorial que no solo afecta a esta comunidad sino también a la 'España vaciada'.