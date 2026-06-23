El 'Bigotes', condenado en la Gürtel, aconseja colaborar con la Justicia: "Yo no lo hice y fui un gilipollas"

Archivo - Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', Pablo Crespo y Francisco Correa en el juicio en la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia a través de la trama Gürtel.- POOL - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Uno de los condenados en la Gürtel, Álvaro Pérez, conocido como el 'Bigotes', aconseja colaborar con la Justicia y ha recordado que él no lo hizo en un principio, en el caso de los trajes por el que fue juzgado y absuelto el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps creyendo que era "lealtad" y en realidad, ha precisado, que fue un "gilipollas".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el que fuera socio de Francisco Correa, ambos condenados por la trama Gürtel, ha asegurado que empezar a colaborar con la Justicia nace de cuando se asume que se ha metido la pata y si el arrepentimiento es sincero "colaboras".

Según ha explicado, en su caso, nadie le dijo que podía sentarse con la Fiscalía y dijera lo que supiera porque cree que tuvo "malos abogados". De hecho, ha explicado que cuando saltó la noticia de que le habían regalado los trajes a Francisco Camps, él lo negó hasta cansarse: "Creía que era lealtad" y lo que pasó es que "fui un gilipollas".

De hecho, recuerda que fueron a declarar desde el sastre hasta empleados de la empresa que describían incluso cómo era el salón de Camps cuando iban a probarle los trajes a su casa. Sin embargo, ha recordado que "un jurado popular le absolvió a Camps" a pesar de que "todo el mundo decía que el jurado estaba contaminado, que le iban a machacar y al final, le absolvieron".

Por ello, ha enviado el mensaje de que colaboren con la Fiscalía a otras personas como al presunto testaferro del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el empresario Julio Martínez.

Tras los juicios, ha señalado que Francisco Correa fue condenado a 236 años de cárcel y él, a 74. El primero "se ha chupado" 13 años de prisión, ha devuelto todo el dinero y su patrimonio se está subastando en la Audiencia Nacional, según ha precisado y él lleva 9,5 cumplidos y no le han embargado patrimonio "porque no tenía nada de nada".

Álvaro Pérez ha asegurado que él entró en prisión pensando que no había hecho nada y ha explicado que hay un proceso para darte cuenta de que "has cometido una serie de delitos y que los tienes que asumir y reconocer". A partir de ahí, ha confesado que lleva muchos años colaborando con la Justicia y que lo seguirá haciendo. Algo que ha aconsejado a cualquiera que cometa un delito y reconozca y asuma que lo ha hecho.

Además, ha asegurado que seguro que ayer el exministro José Luis Ábalos en su celda, cuando le cerraran la puerta después de la sentencia, pediría a Dios morirse. "Se lo que siente Ábalos, cuando se quedó solo en la soledad de su celda lo único que querría es morirse", ha exclamado recordando que él quiso morirse y lloró hasta cansarse cuando supo, en el patio de la cárcel, que iba a tener que cumplir 18 años.