El BOE publica las ayudas para 210 víctimas de Adamuz y Gelida con 14 categorías: de 2.404 a 84.141 euros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy ha publicado el Real Decreto Ley aprobado ayer en Consejo de Ministros por el que se establecen las indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, un total de 210 personas, estableciendo 14 categorías de daños que van de 2.404 a 84.141 euros.

Las ayudas se conceden en concepto de anticipo de la indemnización por responsabilidad civil, con el fin de que las víctimas de los accidentes puedan acceder a estas de manera ágil, según precisa el texto. Añade, en este sentido, que si así lo solicitan los afectados, el Estado se subrogará en la titularidad de los derechos de crédito derivados de las indemnizaciones.

La cantidad que recibirán los familiares por fallecimiento asecenderá a 72.121,46 euros. En cuanto a las lesiones corporales, se establecen un total de 14 categorías que son las establecidas en el baremo del anexo del Real Decreto de 1989 por el que se aprueba el Reglamento del Seguro obligatorio de Viajeros.

Las cuantías son las siguientes: en la categoría uno, 84.141,7 euros; en la dos, serán 60.101,22 euros; en la tres, 54.086,08 euros; en la cuatro, 48.080,96 euros; en la 5, 42.050,84 euros; en la categoría 6, 36.060,72 euros; en la siete, 30.050,6 euros; en la ocho, 24.040,48 euros; en la nuevo, 18.030,16 euros; en la categoría diez, 12.020,24 euros; en la once, 9.015,08 euros; en la doce, 7.212,14 euros; en la trece, 5.409,1 euros y en la categoría catorce, 2.404,04 euros.

No tendrán carácter de reembonsables y estarán exentas del IRPF y en el caso de que, la eventual indemnización que se establezca fuera inferior a la ayuda otorgada en concepto de anticipo, las personas beneficiarias "no tendrán que devolver la diferencia". "Si la indemnización establecida fuera superior a la ayuda otorgada en concepto de anticipo, las personas beneficiarias recibirán el importe de la indemnización que exceda respecto a la ayuda otorgada", precisa el BOE.

En el Real Decreto se explica que en enero de 2026 se han registrado en España dos graves accidentes ferroviarios en el intervalo de tres días, el pasado 18 de enero de 2026 a las 19:43 tuvo lugar un primer accidente en Adamuz (Córdoba), en una línea de alta velocidad y en él se vieron implicados dos trenes, el Alvia Renfe 2384 dirección Madrid-Huelva y el Iryo 6189 que circulaba en dirección Málaga-Madrid. Un choque que, según el Real Decreto, constituye el primer accidente entre dos trenes de alta velocidad en España y el segundo más grave después del de Angrois, en el Alvia que iba a Santiago de Compostela en 2013.

Para recibir estas ayudas los familiares de los fallecidos deberán presentar el certificado de defunción y los heridos, los informes médicos correspondientes.

Las ayudas establecidas en este real decreto-ley se otorgarán, según señala el texto, sin perjuicio del resto de indemnizaciones que correspondan a todos los pasajeros de los trenes siniestrados, tanto en materia de asistencia (comida, alojamiento y transporte, entre otros), pérdida o daños de los bultos de mano, animales y equipaje, como en caso de muerte y lesiones, y que se regirán por lo establecido en la normativa sectorial de aplicación.

El Real Decreto Ley aprobado ayer por el Gobierno señala que el accidente de Adamuz afectó de manera directa a un total de 527 viajeros, entre los que ha habido 45 fallecidos y 123 personas heridas. El accidente provocó también la suspensión del servicio ferroviario en la línea, ampliándose los impactos personales, sociales y económicos del mismo.

UN TOTAL DE 210 VÍCTIMAS ENTRE LOS DOS ACCIDENTES

En cuanto al accidente de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) que tuvo lugar el 20 de enero sobre las 21:23 horas, expone que un tren que circulaba en dirección a Manresa chocó contra un muro de contención que se había desprendido y caído sobre la vía debido a un fuerte temporal de lluvias.

Como consecuencia de este accidente falleció una persona y 41 resultaron heridas, mientras que el servicio de Rodalies tuvo que ser suspendido durante dos días y "su recuperación en su plenitud aún necesitará cierto tiempo, con las consecuencias para multitud de personas que se han visto afectadas, así como para la economía".

Según publica hoy el BOE, en ambos accidentes se registraron un conjunto de 210 víctimas, y han tenido un "impacto devastador en la sociedad", llevando a la activación de múltiples medios para la atención de los afectados y de las víctimas y sus familiares.

El Ejecutivo destaca en el Real Decreto la rapidez en la activación de los servicios de emergencias: "no cabe sino reconocer la excelente y rápida labor del personal de los servicios de emergencias, sanitarios, personal asistencial, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, UME, efectivos y voluntarios de protección civil". Y también reconoce la labor del pueblo de Adamuz, con "ciudadanas y ciudadanos anónimos, que han demostrado unas admirables dosis de empatía, entrega y solidaridad con las víctimas".

Alegan además que la "rapidez" en la tramitación de las ayudas refuerza la idea de que las instituciones actúan de manera proactiva y no reactiva y explican que "la percepción temprana de ayudas contribuye a fortalecer la cohesión social".

COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES

El Real Decreto, que entra en vigor desde el momento de su publicación, también establece el procedimiento para solicitar las ayudas y establece la compatibilidad de éstas con otras subvenciones y ayudas concedidas para la misma finalidad, como las que se perciban de los seguros de responsabilidad civil o afianzamientos mercantiles suscritos por las empresas ferroviarias, administradores de infraestructuras u otras administraciones, y de los seguros suscritos por las propias víctimas.

Para poder facilitar las solicitudes y la tramitación de las ayudas, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas con personas afectadas por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), se crearán oficinas de atención integral.