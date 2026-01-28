Casi un centenar de afectados por accidente de Adamuz se agrupan para canalizar ayuda y posibles acciones

Agentes de los servicios de emergencias trabajando en el lugar del accidente en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de cien afectados del Alvia por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), entre familiares de fallecidos y heridos de diversa consideración, se están coordinando a través de un grupo de whatsapp para canalizar la información y la ayuda, sobre todo psicológica. Además, se están planteando constituirse en asociación para "tomar las acciones que sean necesarias", valoran la "premura" de las ayudas aunque señalan que están en un momento "muy impactante aún" para acudir a actos de homenaje, aunque "algunos sí acudirán a la misa funeral".

En declaraciones a Europa Press, uno de los fundadores y portavoz de la misma, el onubense Mario Samper, ha explicado que esta iniciativa surgió en el momento en que "seis personas de Huelva fueron abandonadas a la suerte de Dios por Renfe, en el hospital de Andújar", al que les trasladaron al valorar que tenían, "en principio, heridas de consideración leve".

"Allí decidimos crear un grupo de WhatsApp para estar en contacto entre nosotros en días sucesivos, pero con el paso de los días detectamos que había muchas personas que tenían muchas necesidades, carencias informativas, médicas, de atención psicológica, de encontrar los enseres. En fin, de mucha índole, y pensamos en ir incorporando a este grupo, a todas estas personas, para darle un poco de calor, de ayuda, con la experiencia que ya estamos obteniendo nosotros", ha detallado.

De este modo, Samper ha asegurado que este grupo lo conforman ya casi un centenar de personas entre afectados y familiares de fallecidos, cuyo objetivo es "canalizar toda la información posible", ya que en los primeros momentos fue "una situación caótica" y "hay muchas personas que carecen de recursos informáticos o de dificultad para comunicarse con teléfonos porque son mayores". "Muchas personas que necesitaban de esta ayuda y que afortunadamente estamos canalizando hacia los medios que Renfe tiene puestos ahora a disposición para atender a los afectados, que por cierto está funcionando genial", ha abundado.

No obstante, Samper ha señalado que "hay un denominador común" en todas las personas que se han visto afectados y es el "trauma, el shock que padecemos todavía", por ello, una de las principales demandas de los afectados es "la ayuda psicológica". Por ello, desde este plataforma se está derivando a las personas a los distintos recursos disponibles.

Además, en un plazo medio, el objetivo es constituirse en una asociación y "acometer las acciones, incluso legales, que hayan que acometer". "Ahora mismo todavía no tenemos prisa por esto, porque tenemos otras prioridades, pero en un futuro no muy lejano nos los planteamos. De hecho, estamos en contacto continuo con la asociación de afectados por el descarrilamiento de Angrois. Estamos empezando a plantearnos estas circunstancias pero ahora mismo estamos en otro momento", ha valorado.

Asimismo, el portavoz de la plataforma ha señalado que algunos de los afectados por el accidente "habitualmente conocen las tremendas vibraciones que un tren que circula a 274 kilómetros por hora tiene constantemente" y que "dificultad incluso trabajar", por ello, ha señalado que el "otro de los denominadores comunes" de las personas con las que se ha hablado es "que esto se veía venir".

AYUDAS Y FUNERAL

Por otro lado, preguntado por la opinión de los afectados antes la publicación de las ayudas por el accidente, Samper ha señalado que han podido hablarlo ente los miembros y "curiosamente no ha habido comentario alguno por la cuantía", pero si "algunas personas valoran que salen ahora para callar un poco las bocas de los afectados", pero otras personas "que están en una situación bastante lamentable económicamente, las ven muy bien y que vayan a estar pronto a disposición de las personas".

"Yo particularmente creo que siempre es mejor que se actúe con celeridad en esos casos y no que se demore como ocurrió con el caso de Agrois. Claramente, hay personas muy necesitadas, por lo que mejor pronto que tarde", ha manifestado.

Asimismo, antes la desconvocatoria del homenaje del estado, que estaba previsto para el sábado 31 y la celebración de la misa funeral de este jueves, el portavoz de la plataforma ha señalado que hay "diversas opiniones", pero ha recalcado que "nadie del Gobierno y de las personas que realiza estos actos se ha puesto en contacto con los afectados o con la familia de los fallecidos que yo conozco".

Al respecto, ha insistido en que "la única ayuda que tenemos de algún organismo oficial es Renfe". "Hay un equipo desde un gabinete de crisis detrás de esto que nos está atendiendo muy bien, pero del gobierno absolutamente nadie. Sí se ha puesto en contacto conmigo el presidente de la diputación de Huelva, que me ha brindado todos los recursos que tienen ellos", ha indicado.

"También la afectación de este suceso entre nosotros es distinta, entre, por ejemplo, la mía que solo tengo heridas leves o alguien que ha tenido un familiar fallecido y entre estas personas ahora mismo están en un momento sentimental muy impactante todavía, muy doloroso, y no hay mucho ánimo de acudir, aunque me consta que algunos van a ir, pero hay mucho dolor ahora mismo todavía sobre la mesa para plantearse ni siquiera quejas en este sentido", ha finalizado.