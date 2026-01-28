El Gobierno habilita en Huelva una oficina de atención a los afectados por el accidente de Adamuz (Córdoba)

Oficina de atención integral en Huelva a los afectados y familiares de las victimas del accidente de Adamuz. - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha activado en las subdelegaciones del Gobierno en Huelva y Barcelona sendas oficinas de atención integral a los afectados y familiares de las victimas de los accidentes ferroviarios, con el objetivo de canalizar, informar y ayudar en la tramitación de indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de España mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros, así como prestar acompañamiento y apoyo administrativo a las familias afectadas.

La oficina de Huelva está operativa desde este miércoles en la Subdelegación en la calle Berdigón 11-13, mientras que la oficina en Barcelona ha sido activada en la calle Bergara 12, planta baja, según ha indicado el Ministerio en una nota.

Asimismo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática habilitará puntos de atención en las subdelegaciones "que sean necesarias" en los territorios donde residan todas las personas afectadas. Además, pondrá a disposición el servicio de 'La Administración Cerca de Ti' para que, en el caso de no poder no desplazarse a las oficinas físicas, esas personas puedan ser atendidas por personal de las subdelegaciones del Gobierno en su propio domicilio y en cualquier punto del territorio.

El Plan de ayudas aprobado por el Gobierno de España asciende a 20 millones de euros, de los cuales diez millones se destinan a ayudas directas y otros diez millones de euros se habilitan como anticipo de las indemnizaciones de los seguros, en el marco del seguro de responsabilidad civil.

Este Real Decreto tiene el objetivo de facilitar ayudas inmediatas y adelantar parte de las indemnizaciones correspondientes, con el fin de atender con rapidez las necesidades de las personas afectadas.

Estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, y estarán exentas de tributación. Además, se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha explicado que la oficina está constituida en el edificio de Subdelegación en la capital desde las 09,00 horas de este miércoles, toda vez que ha señalado que, a pesar de estas cuantías económicas destinadas, "el dolor no tiene precio". Asimismo, ha destacado que el plazo para solicitar las ayudas es de "tres meses" que "se podrá ampliar" en función de las peticiones de las personas afectadas para que sea "lo más laxo posible" y "poder llegar a todos los hogares".

Además, ha remarcado que "estamos dispuestos a acercarnos a los domicilios para explicarlo todo" y dar "las debidas explicaciones" sobre todo el procedimiento.