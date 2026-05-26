Bolaños acusa al PP de condenar públicamente a Zapatero y pide dejar trabajar a la Justicia "sin presiones"

1090508.1.260.149.20260526171245 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al PP de condenar públicamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero antes incluso de que preste declaración como investigado en la Audiencia Nacional, por lo que ha pedido a los 'populares' dejar trabajar a la Justicia "sin presiones ni injerencias".

"Es el tiempo de la Justicia", ha proclamado Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, haya llamado "marajá" a Zapatero.

En este contexto, el ministro Bolaños ha denunciado que la dirigente 'popular' "no necesita ni instrucción judicial ni declaraciones" para condenar públicamente a Zapatero.

"Es precisamente ahora cuando se tiene que investigar, cuando se tiene que instruir, cuando los jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de hacer su trabajo, y han de hacerlo sin presiones y sin injerencias", ha añadido Bolaños.

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