Bolaños advierte de que si el Supremo mantiene la cautelar a la 'Ley de nietos' el censo se verá "alterado"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que el censo se verá "alterado" si el Tribunal Supremo (TS) mantiene la medida cautelar a la 'Ley de nietos' por la que se ha suspendido el voto de las personas registradas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.

"Si la medida cautelar se mantiene para las elecciones y no pueden votar, sin duda que el censo se ha visto alterado porque se ha reducido en 400.000 personas que tenían derecho a voto y que, insisto, ya han votado en otras ocasiones", ha defendido Bolaños en una entrevista en 'Hoy por Hoy', de la 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

El ministro ha puesto el foco en que el derecho a voto "solo se puede privar por sentencia firme" y en este caso ha llegado a través de un "auto y en una medida cautelar". Así, Bolaños ha espetado que él es "muy crítico" con la decisión del TS porque hay muchas personas que tienen ahora el voto vetado, pero que en las elecciones del 23J o en las últimas autonómicas sí que pudieron votar.

Ante la situación, el titular de Justicia ha instado al Supremo a "resolver el fondo de la cuestión lo antes posible" porque "privar el derecho a voto a españoles" es una decisión de "mucha trascendencia".

DEFIENDE QUE USAR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE ES APLICAR LA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, el ministro ha defendido que llevar los reales decretos de vivienda a la Diputación Permanente para su convalidación después de que el pasado viernes el Pleno del Congreso los rechazara es "aplicar la Constitución" y ha expuesto que en democracia se han convalidado de esta forma 54 reales decretos ley.

Bolaños se ha defendido de las críticas de PP y Vox sobre el uso de este mecanismo alegando que ya se ha utilizado previamente con otros gobiernos. "¿Y por qué lo que han hecho todos los gobiernos anteriores no lo puede hacer el gobierno de Pedro Sánchez? Es que hay una doble vara de medir", ha censurado.

Asimismo, el ministro ha recordado que la composición de la Diputación Permanente no la escogió el Gobierno sino que se pactó por unanimidad entre PP y PSOE en la Mesa del Congreso.

PP QUIERE "JUDICIALIZAR LA POLÍTICA" TRAS PEDIR LA IMPUTACIÓN DEL PSOE

Por otra parte, Bolaños ha acusado al PP de "judicializar la política" tras anunciar los 'populares' este martes, el primer día de la precampaña, que han solicitado al juez Pedraz la imputación del PSOE por cinco delitos en el conocido como 'caso Leire'.

En este sentido, Bolaños ha criticado que "las organizaciones ultras" de España están "desnaturalizando" la figura de la acusación popular al tratar de "judicializar la política" en las distintas causas que atañen al PSOE.

Respecto a la acusación del PP en este caso, el ministro ha reiterado que en el PSOE están "convencidos" de que "no se hizo nada fuera de la ley", pero que quieren que "la justicia investigue" la causa que, a su juicio es, "bastante confusa".