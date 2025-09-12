Bolaños asegura que hay "respeto mutuo" con los grupos tras el choque de Díaz con Junts: "Y así va a seguir siendo"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación en el edificio de usos múltiples de la Delegación del Gobierno, a 12 de septiembre de 2025, en Murcia, Región de Murcia (España). - Edu Botella - Europa Press

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno mantiene una relación de "respeto mutuo" con los grupos parlamentarios, después del choque entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y Junts y asegura que "así seguirá siendo" en el futuro.

Ante la posibilidad de que el rifirrafe mantenido por Díaz (Sumar) y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, este miércoles en el Congreso, por la negativa de la formación independentista de respaldar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, pudiera deteriorar la relación de todo el Gobierno con uno de sus socios de investidura, el ministro ha tratado de restarle importancia señalando que los debates en ocasiones son "vehementes".

Bolaños ha hecho estas declaraciones antes de la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, al día siguiente de que Díaz afirmase que puso freno a las exigencias de Junts durante la negociación de la reducción de jornada.

El ministro ha tratado de enfriar la situación señalando que los debates parlamentarios se defienden las posiciones "con pasión", aunque ha asegurado que el Gobierno "mantiene una relación de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, particularmente con los que apoyaban la investidura de Pedro Sánchez" y así, ha advertido, "va a seguir siendo".

Y es que, ha manifestado, el Gobierno de Sánchez lleva más de siete años "gobernando con diálogo y acuerdos", sentándose a la mesa "con gente que piensa diferente" y llegando a puntos de equilibrio que hacen "avanzar" al país.

"Estamos multiplicando por siete el crecimiento económico medio de la mano del Gobierno, hemos conseguido 22 millones de ocupados, lo que supone que el crecimiento económico es indiscutible. Y lo hacemos con acuerdos con las fuerzas parlamentarias en el Congreso, con los que tratamos de mantener siempre una relación fluida, normalizada y de respeto público", ha finalizado.