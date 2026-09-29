Bolaños celebra que el 'decreto Maricarmen' afecta a especuladores y afea al PP votar contra la moratoria de desahucios

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión plenaria en el Senado, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado que la aprobación del 'decreto Maricarmen' afecta a "especuladores", al tiempo que ha señalado que es una "injusticia" que el Partido Popular "vote contra la moratoria de desahucios".

"Hoy es un gran día para pequeños propietarios e inquilinos y un día aciago para los especuladores", ha expresado el ministro en la sesión de control al Gobierno en el Senado de este martes, *al ser preguntado por la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García.

Bolaños ha defendido que, para ellos, la justicia es "quitar algo de poder a los que tienen demasiado para que no abusen de nadie y dar algo de poder a los que no tienen nada". "Injusticia es que el Partido Popular vote contra la moratoria de desahucios y dejar en la calle a Maricarmen", ha espetado.

Por ese motivo, ha continuado, se ha aprobado en la mañana de este martes el 'decreto Maricarmen', que incorpora medidas sobre vivienda impulsado tras las protestas por el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada de la casa en la que vivió de alquiler durante décadas.

Esta respuesta ha causado el revuelo de los senadores 'populares', ya que la portavoz del grupo, en su turno de pregunta, ha criticado que Bolaños no se haya pronunciado por la personación de Beatriz Biedma --la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- como perjudicada en el 'caso Leire Díez', la presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

"Le reto que repita conmigo", le ha conminado García: "Pido disculpas a la jueza Biedma y a su familia. Considero inaceptable lo que les hizo la cloaca de mi partido, la de Leire, a las órdenes de Santos Cerdán. Considero intolerable que dieran a dos clanes del narco su dirección y las fotos de sus hijas y que les pidieran un 'sustillo'".

"CON LAS JOYAS DE ZAPATERO, MARICARMEN TENDRÍA CUATRO PISOS"

En su turno de réplica, García ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado las cuatro quejas que impulsó el propio Bolaños contra el juez Juan Carlos Peinado, que mandó a juicio a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y ha criticado su defensa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el 'caso Plus Ultra', y ha lanzado: "Con las joyas de Zapatero, Maricarmen tendría cuatro pisos". La portavoz del PP ha concluido volviendo a pedir a Bolaños que "pida perdón a la justicia".

El ministro ha comenzado su segunda respuesta instando a García a que "cuando llegue a casa se ponga a su propia intervención" para que "valore el resultado", que, a juicio del titular de Justicia, ha sido "absolutamente esperpéntica".

"Es de justicia aprobar hoy una moratoria de desahucios para las personas vulnerables en nuestro país. Es de justicia que la prórroga en los contratos de arrendamiento sean dos años más", ha insistido Bolaños. Ante ello, el presidente del Senado, Pedro Rollán, le ha solicitado que se ciñera "a la cuestión".

El ministro ha replicado que "no hay cuestión más importante en España que haber prohibido hoy la compraventa de viviendas a los fondos buitre", así como "haber bonificado a los propietarios" si reducen o congelan los alquileres.

Rollán ha vuelto a intervenir para abroncar a Bolaños por no ceñirse a la cuestión: "Para eso tienen ustedes la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Usted aquí se comete al control".