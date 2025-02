Bolaños sobre la denuncia a Monedero: "La sociedad española no admite ningún tipo de acoso sexual"

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que no tiene detalles sobre las acusaciones contra el exfundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, aunque apunta que la sociedad española "no admite ningún tipo de acoso sexual".

Sostiene que no tiene información adicional sobre el caso y por tanto no cuenta con elementos para poder opinar pero deja claro que a día de hoy no se consiente ningún tipo de acoso sexual "en ningún ámbito de nuestro país", según ha indicado en declaraciones a los medios desde el Ministerio de Justicia.

Dice además que "gracias a ejemplos" como el de la futbolista Jenni Hermoso hay "menos miedo para denunciar y menos impunidad para los agresores", según ha indicado al día siguiente de que la Audiencia Nacional condenase al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a una multa de 10.800 euros por el beso que le dio tras la final del Mundial.

Bolaños ha sido cuestionado sobre las acusaciones de violencia sexual contra Monedero, después de que Podemos admitiese que recibió testimonios en su contra en 2023 y defendiese que actuó de forma correcta e inmediatamente "apartando" al dirigente de la formación morada.