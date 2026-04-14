Bolaños reafirma sus críticas a Peinado: Ahora hay "un Estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reafirmado este martes sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, defendiendo que su opinión es compartida por una "amplísima" mayoría social e ironizando con que "afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII".

"Afortunadamente hoy España es un Estado de Derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y por tanto tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho", ha señalado durante su intervención en el Consejo de Ministros.

Así se ha expresado después de que este lunes el juez Peinado haya acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

Bolaños ha argumentado que sus valoraciones son "absolutamente respetuosas en lo personal" puesto que "no" menciona a ninguna persona y se encuentran bajo el ejercicio de su "libertad de expresión". "Yo califico y opino resoluciones judiciales", ha explicado.

En este sentido, ha remarcado que su opinión es "muy conocida" y "muy compartida" por, a su juicio, "una amplísima parte de la sociedad española y por una muy buena parte también de la carrera judicial", alegando que ésta última "está preocupada por cómo algunas presiones judiciales pueden afectar al buen nombre de la justicia".

"Por eso quiero manifestar una vez más mi confianza absoluta en la justicia, en los tribunales superiores, que de hecho en la práctica ya han dado multitud de resoluciones judiciales en este procedimiento y han revocado parcialmente muchas otras que no eran ajustadas a derecho, que eran contrarias a nuestro ordenamiento", ha sentenciado.