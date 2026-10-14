Bolaños sostiene que la entrada de buques marroquíes no tuvo "nada que ver" con la llegada masiva de migrantes a Ceuta

Archivo - El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Archivo. - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que la entrada de buques de guerra de Marruecos en aguas territoriales españolas los mismos días que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta no tienen relación entre sí.

Además ha defendido que no se hiciese público este episodio porque es un asunto que afecta a la seguridad nacional y que por tanto debe tratarse "con carácter reservado", según ha indicado en una entrevista en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta, recogida por Europa Press.

"No hubo ningún elemento, ningún hecho que nos haga pensar que hubiera relación o que estuvieran coordinados o que uno estuviera en apoyo de otro", a pesar de que , admite, hubo una "coincidencia temporal". "No tuvo nada que ver con la entrada masiva", ha recalcado.

De este modo se ha referido a la entrada masiva de unas 80.000 personas a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio de las cuales, varios miles continúan a día de hoy en territorio nacional. Esta misma semana se ha conocido que esos días, buques de guerra de Marruecos se internaron en aguas territoriales españolas, pero el Gobierno ha defendido que fue un hecho "puntual" que se solucionó con agilidad gracias al diálogo con las autoridades de Rabat.

El 3 de septiembre, el presidente Pedro Sánchez realizó una comparecencia monográfica en el Congreso de los Diputados para dar cuenta sobre la crisis de Ceuta, pero no reveló esta incursión de barcos marroquíes. Bolaños defiende que es una asunto de "seguridad nacional" y por tanto debe tratarse con "carácter reservado".

"Las cuestiones que afectan a la seguridad nacional no son cuestiones que se tengan que hacer públicas", ha señalado para justificar que el Ejecutivo no desclasificase información sobre este tema, aunque sí desveló otras comunicaciones internas de esos días, incluidos contactos con miembros del CNI.

En la misma línea ha subrayado que se trató de un episodio "concreto" que "se solucionó de manera muy rápida" y "gracias al diálogo entre España y Marruecos".