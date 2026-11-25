El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro José Bono. - PSOECYL

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha retado este miércoles a demostrar que tiene sociedades 'offshore' o cuentas en la República Dominicana tras las acusaciones que lo señalan como poseedor de bienes en el extranjero: "Que lo demuestren y se los llevan".

"Yo soy objeto de ataque de esos sinvergüenzas porque yo no ataco a Pedro Sánchez", ha argumentado Bono en una entrevista de 'Antena 3', recogida por Europa Press, tras el señalamiento de la oposición y la disputa con Felipe González, que ironizó con que el exministro estaría actuando 'probono' en la campaña socialista.

Asimismo, ha rechazado las acusaciones que lo apuntan por presuntamente ser poseedor de bienes en Marrakech o haber vivido gratis un mes en el consulado de Tánger, y ha asegurado que no ha dado "ni una cabezada" allí.

"Hacienda me ha hecho tres inspecciones", ha respaldado en honor a su patrimonio y, en consecuencia, ha retado a quien le acusa de tener cuentas en el extranjero a demostrarlo. De hecho, ha negado tener cuatro sociedades 'offshore' en la República Dominicana, como se le ha atribuido, y que posea cuentas corrientes en ese país con 7,5 millones de dólares.

Ha defendido que su vida patrimonial está "bien detallada y bien declarada" y que Hacienda le ha hecho tres inspecciones: dos con resultado "cero a devolver" y una tercera que, según ha dicho, acabará igual. Ha ofrecido además su declaración del IRPF y su patrimonio a quien se los pida.

Por otro lado, el exdirigente socialista, que ha subrayado que como ciudadano particular solo tiene que dar cuentas a Hacienda, a sus hijos y a quien le "dé la gana", ha respondido así a las insinuaciones del vicesecretario del PP Jaime de los Santos, que había apuntado a un posible pago de favores. Bono ha asegurado que tiene un nivel de "honorabilidad, transparencia y decencia" que, a su juicio, el dirigente popular no supera.

NO SE VA A "PONER DE RODILLAS" CON FELIPE GONZÁLEZ

Por otro lado, Bono ha respondido también a la réplica de Felipe González y ha asegurado que no aspira a ningún cargo, que tiene 76 años y que su vida política "está terminada", contestando a las acusaciones que lo señalan por buscar algún rédito político.

Asimismo, ha afirmado que profesa a González "veneración" y ha pedido disculpas por la molestia, aunque ha avisado de que no va a ir "de rodillas". Se ha reafirmado en que los militantes socialistas "tienen que votar al PSOE" y ha explicado que no pide el voto a Felipe González sino que ahora se lo pide "a todos los 'Felipes' de España".