Borrell celebra que Kallas se "haya enterado" de que la guerra de Irán no es de Europa: "Hasta ahora no estaba en eso"

El ex alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista Josep Borrell durante un encuentro de Madrid Foro Empresarial, en el Hotel Wellington, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha valorado este martes que su sucesora en el cargo, Kaja Kallas, se "haya enterado" de que la guerra de Irán no es la de Europa, a la vez que ha defendido que la posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre este conflicto es la "correcta".

La actual Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior defendió que la guerra en Oriente Próximo "no es la guerra de Europa", aunque ha avisado de que los intereses de la UE "están directamente en juego", especialmente por el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz en el comercio y el suministro energético.

En un encuentro organizado por Madrid Foro Empresarial, Borrell ha señalado que España es un país "europeísta y cooperador" pese a sus posiciones "discrepantes" en el Consejo Europeo, al tiempo que ha mostrado su apoyo a la postura del Gobierno de Pedro Sánchez. "La posición española es la correcta y Sánchez ha hecho muy bien desde el principio. Es decir, esta guerra --la de Irán-- no nos la podemos permitir", ha dicho.

Asimismo, ha celebrado que Kallas sí reconozca ahora que la de Irán no es "nuestra guerra". "Me alegro de que se haya enterado, antes no estaba en eso", ha indicado el que fuera jefe de la diplomacia europea, quien ha insistido en que la posición del Ejecutivo español será seguida por otros países cuando "vayan viendo el coste de la guerra".

Dicho esto, el exministro socialista ha calificado de "grave" el conflicto en Irán que afecta a los suministros de gas y petróleo, haciendo hincapié en los bombardeos de la isla de Jark que pueden provocar un "precios de la energía descontrolados", algo que no hace falta ser "muy listo" para saber que podría ocurrir.