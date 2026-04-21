Bruselas insiste en la reforma para que sean los propios jueces quienes elijan a los miembros del CGPJ

El Comisario Europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha insistido en la recomendación de Bruselas de que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluya la elección de sus miembros por los propios jueces, a la espera de que se haga público el nuevo Informe sobre el Estado de Derecho de 2026.

En su intervención en los Desayunos informativos organizados por Europa Press, McGrath ha recordado que la Comisión Europea ya dio la "bienvenida" a la renovación del CGPJ en 2024 y reconoció el "considerable esfuerzo y el importante progreso" que esto supuso.

Con todo, ha añadido, en su informe de 2025 se hizo una recomendación, en línea con las recomendaciones que ha venido formulando la Comisión de Venecia y los estándares europeos, de que "es importante que los miembros sean elegidos por otros jueces".

Preguntado sobre si eso significa que Bruselas se mantiene en que al menos doce miembros del CGPJ sean nombrados por jueces y no por el Parlamento, McGrath ha señalado que hasta que se publique el nuevo informe en julio, en el que se están evaluando los eventuales cambios que se hayan podido producir, la recomendación de 2025 se mantiene.

Entonces, ha señalado, se reconoció que "una mayoría de los miembros del CGPJ son jueces, y eso es positivo y es bueno" pero Bruselas está recomendando que se modifique la forma en que son elegidos.