Bruselas pide adaptar mejor las políticas UE a Canarias y demás ultraperiféricas y aprovechar su posición geoestratégica

Archivo - El vicepreisdente de la Comisión Europea para Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. - Aurore Martignoni/European Commi / DPA - Archivo

BRUSELAS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha pedido este jueves una revisión "estratégica" para ajustar mejor las políticas de la Unión a las especificidades de las islas Canarias y el resto de regiones ultraperiféricas (RUP, por sus siglas en inglés); no sólo para reforzar su competitividad y resiliencia, sino también para que el bloque aproveche su "potencial geoestratégico" como "puertas de la UE" en Latinoamérica, África y el Indopacífico.

"Las regiones ultraperiféricas pueden estar geográficamente lejos de Bruselas, pero estratégicamente sitúan a Europa más cerca del mundo. El éxito de las regiones ultraperiféricas es el éxito de Europa", ha defendido en una rueda de prensa en la capital europea el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de Cohesión, Raffaele Fitto.

De este modo, Fitto defiende en la iniciativa presentada este jueves que se debe "adaptar las normas de la UE cuando sea necesario a las realidades específicas de estos territorios" y con ello "convertir su potencial estratégico en oportunidades, crecimiento y mejores condiciones de vida".

La iniciativa, que se trasladará a las políticas sectoriales de la UE tras el visto bueno de los 27 y del Parlamento Europeo, busca así "aprovechar el potencial geoestratégico y reforzar la integración regional" de los enclaves europeos con una mejor integración de las acciones en política exterior e interior a la hora de profundizar la cooperación con países vecinos en áreas como el comercio, la conectividad, la seguridad y la defensa y la seguridad marítima.

También espera Bruselas aumentar la competitividad y el acceso al Mercado Único apostando por el desarrollo de áreas en las que las RUP pueden gozar de ventajas competitivas, pro ejemplo la economía azul, las energías renovables, la biotecnología, la investigación y el espacio.

La estrategia también ayudará a mejorar la conectividad a través de redes aéreas y marítimas más fuertes, según los documentos del Ejecutivo comunitario, que aboga además por mejorar la resiliencia y la preparación frente al cambio climático y otros retos medioambientales.

Otra de las claves será apoyar la autonomía energética, protegiendo infraestructuras críticas como puertos y cables submarinos, y reforzar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia a través de la agricultura y la pesca; al tiempo que se presta especial atención a vulnerabilidades sociales en las RUP como el fomento del empleo, el acceso a la educación y la inclusión social.

BRUSELAS NO ES COMPETENTE SI ESPAÑA PIDE CAMBIOS PARA CEUTA Y MELILLA

Los Tratados de la UE reconoce la especificidad por su insularidad y lejanía de nueve regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín (Francia), las Azores, Madeira (Portugal) y las Islas Canarias (España).

En este contexto, y preguntado por una posible petición del Gobierno español de solicitar que Ceuta y Melilla sean incluidas en esta categoría, Fitto ha evitado ofrecer una valoración por parte del Ejecutivo comunitario, al tiempo que ha advertido de que, en todo caso, correspondería al Consejo (los 27 gobiernos de la UE) decidir al respecto porque la competencia recae sobre ellos.

"Si el Gobierno español quiere proponer esa solución, sería una decisión del Consejo, porque no es competencia de la Comisión Europea", ha expresado Fitto, después de recordar que el estatus de Ceuta y Melilla es "diferente" al de las regiones ultraperiféricas y que ello no impide que reciban apoyo, como los 114,7 millones de euros que Bruselas desbloqueó la víspera para reforzar el control de la frontera con Marruecos y agilizar el retorno de los miles de migrantes que cruzaron de manera irregular a Ceuta a finales de julio.