Bruselas pide a Trump respetar el pacto comercial y avisa de que defenderá "siempre" los intereses de España

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se salundan en una reciente cumbre de líderes del G7 en Evian (Francia). - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

BRUSELAS 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha pedido este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que respete los "compromisos" asumidos en el pacto comercial que el pasado verano puso tregua a las tensiones arancelarias entre Washington y Bruselas, al tiempo que ha avisado de que "siempre" velará por los intereses de la Unión Europea y sus Estados miembro, después de que el norteamericano haya amenazado de nuevo desde Ankara con romper todas las relaciones comerciales con España.

"La Comisión siempre velará por la plena protección de los intereses de la Unión Europea y de todos sus Estados miembro. Seguiremos abogando por un comercio transatlántico estable, predecible y mutuamente beneficioso para todos", ha zanjado el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario Olof Gill, al ser preguntado por las declaraciones de Trump a su llegada a la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en Ankara.

Preguntado por las consecuencias que puede tener que Estados Unidos cumpla sus amenazas, incluida la suspensión de las exenciones arancelarias adoptadas por la UE a favor de las producciones estadounidenses, el portavoz ha evitado la respuesta directa y ha asegurado que responderá a ese escenario "si llega el caso, pero no es el momento".

No es la primera vez en que el presidente de Estados Unidos amenaza a España con represalias comerciales por no asumir un gasto en defensa equivalente al 5% de su PIB, aunque Trump nunca ha llegado a dar el paso de imponer medidas.

La Comisión Europea, que habla por voz de los 27 en materia comercial, ha recordado en cada ocasión que la política comercial se define en bloque y, por tanto, un tercer país no podría imponer aranceles selectivos sobre uno o varios países de la UE, sino que tendría que hacerlo sobre los Veintisiete o a través de sectores específicos que considerara especialmente sensibles para un único socio.

En todo caso, Gill ha subrayado este martes que la posición de Bruselas respecto a las tensiones comerciales con Estados Unidos es "muy clara y coherente" y "no cambiará" su enfoque.

"El comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está profundamente integrado y es mutuamente beneficioso. Por lo tanto, nos interesa a ambos salvaguardar esta relación y, de hecho, esto es más importante que nunca en un momento de incertidumbre global", ha remachado el portavoz comunitario.

Así las cosas, Gill ha recalcado que el pasado verano en Escocia Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron una "Declaración conjunta" que sienta las bases de las relaciones comerciales, en referencia al compromiso europeo de renunciar a tomar represalias arancelarias contra Estados Unidos si éste mantiene los aranceles generalizados a las importaciones europeas en un techo del 15%.

"Esperamos que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud de dicha Declaración, como nosotros hemos cumplido con los nuestros", ha razonado, antes de declarar que la "Comisión siempre velará por la plena protección de los intereses de la Unión Europea y de todos sus Estados miembro".

TRUMP DEFINE A ESPAÑA COMO "CAUSA PERDIDA"

El presidente de Estados Unidos ha cargado nuevamente contra España diciendo que detendrá "completamente" el comercio bilateral y que es "una causa perdida" además de "un socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho Trump durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

Trump ha expresado su enfado durante con varios aliados alegando que tienen poco compromiso con la OTAN, aunque ha señalado especialmente a España porque "son hostiles", "no están de acuerdo con nada" y dicen "abiertamente" que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%.