Bustinduy asegura que Sumar está "preparado para cualquier escenario" y anuncia una reunión del partido el domingo

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que Sumar está "preparado para cualquier escenario" ante un eventual adelanto electoral y ha avanzado que todas las organizaciones políticas de la izquierda se reunirán este domingo para analizar la situación.

"La convocatoria de elecciones es una decisión que toma el presidente. Desde luego nosotros a la izquierda vamos a estar preparados para cualquier escenario, pero el orden lo tenemos bien claro", ha señalado Bustinduy en una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha explicado que las organizaciones políticas de la izquierda se reunirán el domingo "para analizar el escenario en cualquier caso" y ha asegurado que estarán "listos para lo que sea", aunque ha insistido en que su prioridad inmediata pasa por la votación de los decretos de vivienda en el Congreso.

Bustinduy se ha pronunciado así después de que Junts haya anunciado su rechazo a los dos decretos de vivienda del Gobierno, cuya votación está prevista para este viernes, y en medio de las especulaciones sobre un posible adelanto electoral.

Asimismo, ha defendido que el derecho a la vivienda seguirá siendo la prioridad del espacio político a la izquierda del PSOE ante un eventual adelanto electoral. "Nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda", ha subrayado.