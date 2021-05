Calviño, sobre los indultos: "Todos pueden cometer errores, pero nuestra voluntad es clara"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este lunes que el Gobierno se guiará por el "interés general" a la hora de decidir sobre los indultos a los líderes del 'procés' y no por la "conveniencia política".

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Calviño ha señalado que "todos pueden cometer errores" pero ha dejado claro que la "voluntad" del Ejecutivo "es clara". Así, ha recordado que el Gobierno ya ha "tenido que tomar decisiones muy difíciles que ningún gobierno querría tomar", incluso aunque estas hayan sido impopulares.

"No es la conveniencia política la que nos guía, sino hacer lo que creemos que es mejor para la sociedad española", ha incidido la vicepresidenta, que ha explicado que el "objetivo" tiene que ser "no volver" a un "pasado indeseable", el de 2017, con un "enfrentamiento que solo llevan al fracaso".

En este contexto, Calviño ha recordado el Consejo de Ministros de diciembre de 2018, una fecha que no olvidará "nunca" por el nivel de "crispación" en la comunidad autónoma. Desde entonces, a su juicio, se ha conseguido "recuperar el diálogo y la concordia", un camino en el que planean seguir "avanzando".

Por ello, el Gobierno considerará "todas las opciones" siendo consciente de que la situación en Cataluña es compleja y "no se resuelve de la noche a la mañana". Eso sí, Calviño ha insistido en que el Ejecutivo tratará de que no se repitan "enfrentamientos que solo llevan al fracaso".

Así, la vicepresidenta ha lamentado los "eventos" de 2017 que precedieron a la declaración unilateral de independencia y que supuso la "ruptura y fractura social" de Cataluña. "El fracaso del 1 de octubre, unas escenas que eran incomprensibles fuera de nuestro país y que me costó mucho explicar a los que me rodeaban. Ese camino no lo podemos retomar", ha apostillado.