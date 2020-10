Campo acusa a JXCat de usar los mismos "juegos dialécticos" que Vox por sus ataques al Rey y al Poder Judicial

El ministro insiste en que "el Gobierno defenderá el Estado constitucional de la primera a la última línea"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha acusado a JxCat de usar los mismos "juegos dialécticos" que Vox, por los ataques que ha hecho la senadora María Teresa Rivero al Rey y al Poder Judicial en la sesión plenaria de este martes, lo que ha llevado a Campo a reiterar que "el Gobierno defenderá el Estado constitucional de la primera a la última línea".

"Usa usted los mismos juegos dialécticos que Vox", le ha dicho, en el marco de los reproches que se han cruzado a raíz de la pregunta que la senadora ha lanzado al ministro sobre "cómo valora el Gobierno la neutralidad política de la Corona", después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, reclamaran a Felipe VI "neutralidad política".

"La valora muy positivamente", ha contestado Campo. Ante la brevedad de la respuesta, Rivero ha instado al ministro y al resto del Gabinete a "ser valientes" y "hacer caso" a Garzón, aduciendo que "el Rey de España no es neutral" --porque el 3 de octubre de 2017 "decidió bajarse a la arena política"--, "como no lo es la injusticia española" --por las sentencias del 'Procés' y contra el ya ex president Quim Torra--.

"Coronas y togas supuestamente neutrales toman partido y juegan a la política para mantener un 'establishment' que está agonizando", ha afirmado Rivero, al tiempo que ha instado al Gobierno a no dejarse manipular y continuar con el acercamiento a los independentistas catalanes: "Nos encontrarán en el diálogo sin líneas rojas, desde la libertad y sin represión, esa es nuestra mesa de diálogo y esas son sus patas".

Campo, ya en una respuesta más elaborada, ha recordado a la senadora de JxCat que "la Corona tiene unas funciones muy claras" que vienen dadas por la Constitución, destacando que "la función principal es arbitrar el buen funcionamiento de las instituciones". "Por primera vez en la Historia de España la monarquía es plenamente democrática", ha reivindicado.

El ministro ha considerado que "el gran problema" es que él se "cree" el ordenamiento constitucional, "incluida la Corona", y ella no. Siento reventarle su "fantasía política", ha continuado, pero "esto no es la Francia del 89 y no hay Robespierre". Así, Campo ha enfatizado en que "el Gobierno defenderá el Estado constitucional de la primera a la última línea".

"ARMA ARROJADIZA"

En la misma línea ha respondido al senador del PP Bienvenido de Arriba Sánchez, quien le ha preguntado "por qué cree que la presencia del Rey en una comunidad autónoma puede perturbar la convivencia", en alusión a la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en la Escuela Judicial de Barcelona.

De Arriba Sánchez ha acusado al Gobierno de "autoritarismo" por seguir las "órdenes radicales del señor Iglesias", lo que --según ha dicho-- ha puesto en riesgo la figura del Rey. En concreto, ha afeado a Campo que, como "notario mayor del reino", no secundara el "Viva el Rey" gritado en la entrega de despachos.

El senador 'popular' también ha reprochado a Campo la reforma de los delitos de sedición y rebelión, la tramitación de los indultos solicitados para los condenados por el 'Procés' y la supuesta injerencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en decisiones judiciales para favorecer al Gobierno.

El ministro le ha replicado que "no se le puede imputar a este Gobierno nada que no sea la defensa del ordenamiento constitucional y la defensa de la Corona" y ha acusado al PP de usar al monarca "como arma arrojadiza, como ariete político", advirtiendo de que con ello se acaba haciendo daño a la misma institución que pretenden proteger.

No obstante, Campo lo ha enmarcado en el "negacionismo" en el que estaría instalado al PP, que ha lamentado que se dedique a "embarrar" en lugar de ayudar en la lucha contra la "segunda ola" de la pandemia. "Tenemos un enemigo común y es la COVID-19. Apoyen", le ha exhortado, mencionando expresamente el "presupuesto de reconstrucción".