Campo dice que la retirada de la reforma del CGPJ estaba hablada con Podemos y pide al PP que no ponga una excusa nueva

Sostiene que Bruselas "no tiene nada que objetar" a que se limiten las funciones del CGPJ y solo pide su renovación

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este miércoles que la retirada de la Proposición de Ley que planteaba la opción de renovar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría absoluta "estaba hablada" con Podemos y ha pedido al PP que no ponga "una excusa nueva" para desbloquear la negociación.

En su intervención en Foro SER Navarra, recogida por Europa Press, el titular de Justicia ha negado que exista "ningún problema" con su socio de gobierno a cuenta de esta decisión. "Veamos no el debate, la discusión sino los resultados. ¿Qué hay ruido y se puede exteriorizar? Si, y no me preocupa. La cuestión es el resultado final, y hay un solo Gobierno", ha sostenido.

Así, y después de que los 'morados' mostrasen su malestar con la decisión de Justicia, Campo ha instado al Partido Popular a que "se decida" y a que no pongan más obstáculos o "palitos en la rueda". "Entienda que hay un mandato constitucional. Yo mantengo que el pacto está completamente hecho", ha insistido.

En esta línea, el titular de Justicia ha pedido a la formación liderada por Pablo Casado que deje de "arroparse con la patria y el Estado" y que facilite el fortalecimiento de las instituciones mediante su renovación, puesto que no existe "alternativa" al desbloqueo.

A su juicio, la estrategia del PP, que se basa en ralentizar la "marcha del Estado", es una "forma de populismo" que debe ser erradicada. "La confianza de los ciudadanos está en cómo funcionan las instituciones. Con este debilitamiento y ruido, impiden la actuación del Estado", ha lamentado.

EL BLOQUEO DEL PP CON EL CGPJ ES UNA "FORMA DE POPULISMO"

Preguntado por la valoración de la Comisión Europea, que este martes advirtió de la necesidad de una "reforma estructural" pactada entre las fuerzas políticas para que la mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por sus pares, Campo ha afirmado que Europa considera que España "cumple los estándares del Estado de derecho".

"Yo he hablado con la vicepresidenta Jourova y Europa ha dado un primer mensaje que es renueven el CGPJ, un segundo mensaje que es renueven el CGPJ y un tercer mensaje: renueven el CGPJ", ha señalado el ministro.

En este contexto, Campo ha asegurado que Europa "no tiene nada que objetar al hecho de que se reduzcan las funciones" del CGPJ mientras este se encuentra en funciones porque es "algo incentivador para el pacto".

"Somos una democracia plena y se nos sitúa en las primeras cabezas del Estado de derecho y las democracias plenas", ha recordado Campo, que ha dicho que "entender" la ley que "limita los ámbitos competenciales" del CGPJ "como un castigo es un enorme error de percepción".

Asimismo, el ministro ha señalado que "puede haber opiniones de asociaciones judiciales que entienden" que los jueces "tienen que ser elegidos por los jueces". "Pero yo creo en la doble legitimación. Estamos confundiendo a la ciudadanía. Cuando el Congreso, el Consejo o el Senado eligen no eligen entre el cuerpo de jueces de 5.500 sino entre 50 que han elegido los jueces. Es bien diferente el tema", ha continuado.

Con todo, y pese al "ruido político", Campo ha recordado que él mismo ha ofrecido la posibilidad de reforzar el sistema de elección, aunque ha lamentado que siempre sea "el mismo partido el que bloquea" el CGPJ.

"En vez de potenciar los órganos constitucionales estamos apedreándolo. Puedo entender que un amplio sector de la judicatura quiera la elección directa, es legítima, pero no digamos que eso quiebra el Estado de derecho. Si nos comparamos a los países de nuestro entorno no desmerece en absoluto la actuación del Poder Judicial", ha zanjado.