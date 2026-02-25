Cargos y ministros de Sumar agradecen a Díaz su gestión y su afán de unidad tras confirmar que no repetirá de candidata

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cargos de Sumar y ministros del socio minoritario han loado el papel de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para fomentar la unidad de la izquierda y su gestión al frente de la cartera de Trabajo y Economía Social, una vez que este miércoles ha confirmado que no optará a repetir como candidata en las próximas elecciones generales.

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha agradecido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el "haber estado a la altura" tras renunciar a encabezar la lista de la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones generales.

"Gracias Yolanda por tu compromiso y haber estado a la altura a la hora de comparecer en nuestra cita con la historia", ha escrito en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, en el que también ha defendido "todos los avances impulsados" desde el Ministerio de Trabajo "para construir un nuevo laborismo del siglo XXI avanzado en derechos y condiciones de la clase trabajadora, que hoy tiene más derechos y certezas que nunca".

La líder de Más Madrid también ha dado las gracias a Yolanda Díaz por "haber levantado" el proyecto de Sumar en las elecciones de julio de 2023, con el que se pudo "parar a las derechas" y "construir un gobierno de coalición que sigue hoy avanzando". "Contigo y con todos los que están por venir seguimos caminando", ha concluido la publicación.

Por su parte, el titular de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha escrito que les queda mucho por hacer en esta legislatura. "Siempre contigo, compañera".

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha enfatizado también que es "la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país" y ha ensalzado que defiende "como nadie los derechos de la mayoría trabajadora".

FRENÓ AL FASCISMO

Por otro lado, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, también ha querido lanzar un mensaje de reconocimiento a Díaz, al subrayar que es la "mejor" titular de Trabajo y su labor para "aglutinar, desde la diferencia", una coalición electoral que "frenó al fascismo".

La coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha enviado un "abrazo enorme" a Díaz y ha resaltado que tienen un año y medio por delante para "seguir mejorando la vida de la clase trabajadora".

Por su parte, el diputado de IU en Sumar Nahuel González ha apoyado la decisión de Yolanda Díaz, a la que ha calificado como "la mejor ministra de la historia de la democracia".

"Como diputado valenciano, considero que la clase trabajadora valenciana ha mejorado su vida durante estos últimos años gracias a Yolanda. Nos alegra que continúe y va a continuar como ministra de Trabajo, como vicepresidenta. Para mí, personalmente, fue uno de los motivos para venir a este Congreso, su presencia a la candidatura de Sumar en 2023", ha opinado

González espera que ahora los partidos de esta coalición "estén la altura para revalidar una gobierno de progreso". "Los partidos tienen que reflexionar mucho. El sábado pasado tuvimos un acto muy importante en Madrid de unidad. Y es el momento de trabajar programa, de trabajar con calma y hacer una unidad que funcione y que sea efectiva para esta sociedad", ha apuntado.